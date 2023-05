MQ: Sommerbühne – Eröffnung mit Konzerten von„EsRAP & Gasmac Gilmore“ und „Clara Luzia“

Wien (OTS) - Mit einem Eröffnungs-Wochenende startet das MuseumsQuartier von 25. bis 29. Mai in die Sommermonate. Den Beginn macht am Donnerstag 25. Mai das Sommerfest inklusive Konzerten von „EsRAP & Gasmac Gilmore“ und „Clara Luzia“, freiem Eintritt in die Museen und Ausstellungshäuser (ab 17 Uhr) sowie künstlerischen Projekten in den Höfen. Am Freitag, 26.05. findet die Musik-Performance „MONSTERFRAU“ statt, am Sonntag 28. und Montag 29.05. „tECnOkitchen“.

Zudem wird die permanente begrünte Bühne im MQ Haupthof präsentiert, auf der den ganzen Sommer über unterschiedliche künstlerische Formate stattfinden.

„Mit dem Summer-Opening startet das MQ in die Sommersaison. Die Veranstaltungsbühne, gestaltet von ‚OpenFields‘, wird täglich mit einem vielfältigen künstlerischen Programm bespielt“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.

Sommerfest – Donnerstag 25. Mai

Los geht es mit freiem Eintritt in Architekturzentrum Wien, Leopold Museum, mumok (jeweils 17-19 Uhr) sowie Kunsthalle Wien (17-21 Uhr).

Um 18.30h gibt es zudem eine Voguing-Performance des mumok. Das Tanz-Phänomen hat seinen Ursprung in den Ballrooms Harlems.

Um 19.30 Uhr wird die Arbeit „converter“ von Judith Fegerl eröffnet – aus Stahl und Photovoltaik-Modulen arrangiert sie rund vier Meter hohe Skulpturen.

Um 19.45 Uhr übernehmen „EsRAP & Gasmac Gilmore“ die Bühne. Die Musik von „EsRAP“, die Geschwister Esra und Enes Özmen, zeichnet sich durch die Mischung von türkisch/deutschem Rap, kombiniert mit modernen Beats und traditioneller Arabeske aus. Mit „Gasmac Gilmore“ holten sie sich eine hochkarätige Band mit an Bord, als musikalische Erweiterung Richtung „Balkan Sounds“.

Im Anschluss folgt um 21.15 Uhr „Clara Luzia“ mit ihrer aktuellen Band, deren Sound nicht vor Rockklischees wie Gitarren- und Drumsoli zurückschreckt, aber trotzdem einem Indie-Ethos treu bleibt.

MQ Summer Season – Opening Weekend

Freitag, 26. Mai

Körper und Bewegung als choreographisches Musikinstrument kann man um 19 Uhr bei der Intervention von „MONSTERFRAU“ aka Lena Wicke-Aengenheyster erleben.

Samstag, 27.Mai

Der Kulturverein „VLAN“ (Vienna Local Area Network) streamt als Internet-Radiosender ab 19 Uhr mit Fokus auf Empowerment von marginalisierten Gruppen live von der Sommerbühne kontemporäre (Nicht-)Clubmusik.

Sonntag 28. & Montag 29. Mai

Bei der Koch-Kunst-Party „tECnOkitchen“, jeweils ab 19 Uhr, lassen die Hosts „Inessa Contessa“, Eddie Dunjua und Tomas Zierhofer-Kin die Besucher:innen gemeinsam mit Gästen in eine mögliche gemeinsame Welt von morgen tanzen, am 28. Mai mit „Benschi“ und „DJ Kjaer“, am 29. Mai mit „Cucina Alchimia“ und „DJ Bernd Amann“.

MQ Sommerbühne & Sommerprogramm

Die neue, begehbare und begrünte Bühne im Haupthof, entworfen vom Architekt:innenteam „OpenFields“, steht ganz im Zeichen von „MQ goes Green“ und ist ein weiterer Schritt in Richtung klimaneutrales und klimafittes MuseumsQuartier. Zum Einsatz kommen langlebige, flexible Materialien und klimaresiliente Pflanzen, die in der spezifischen urbanen Umgebung gedeihen und die Bühne im Laufe des Sommers immer intensiver begrünen.

Ab dem 25. Mai bis Ende September sind unter dem Motto „MQ Live“ täglich ab 19 Uhr verschiedene Veranstaltungsformate geplant wie Hofmusikkonzerte, Artist Talks, Performances, Diskussionsrunden oder Vorträge. Das Programm auf der MQ Sommerbühne wird laufend auf www.mqw.at/sommerbuehne aktualisiert.

Programm Sommerfest und Opening-Weekend: www.mqw.at/summer-opening

Programm Sommerbühne: www.mqw.at/sommerbuehne (wird laufend aktualisiert)



Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Mag. Irene Preißler

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

[+43] (0)1 / 523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at