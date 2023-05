Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.5.: Radikale Energiewende in Australien

Wien (OTS) - Wie Australien zur Supermacht bei Sonne-, Wind- und Wasserkraft werden will, ist Thema des von Volker Obermayr gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Australien hat in den vergangenen Jahren die Folgen des Klimawandels massiv zu spüren bekommen. Wald- und Buschbrände haben ebenso milliardenschwere Schäden verursacht wie Dürre, Unwetter sowie Überschwemmungen. Klimaschutz und Energiewende stehen bei der Mitte-Links-Regierung ganz oben auf der Agenda. Der rohstoffreiche Kontinent will die erneuerbaren Energien großflächig ausbauen. Grüner Wasserstoff soll den Exportschlager Kohle und Flüssiggas ablösen. Für „Saldo“ hat sich Volker Obermayr in Australien angesehen, wie Politik sowie Industrie die ambitionierten Ziele erreichen wollen und welche Chancen österreichische Firmen bei der grünen Transformation haben.

