„Was gibt es Neues?“ mit Lainer, Beimpold, Ratschiller, Stabinger und Gernot am 12. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam feiern in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 12. Mai 2023, um 23.05 Uhr in ORF 1 den „Tag der Gurke“. Gut für das Gehirn, frisch, gesund und sehr gut geeignet für Pointen aller Art ist das Gemüse des Tages. Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Antonia Stabinger und Viktor Gernot rätseln unter anderem darüber, worum es sich bei einem „Gurkensignal“ handelt.

Die Promifrage kommt dieses Mal von Michael Schottenberg. Er möchte wissen, wer oder was ein „Duttlplutzer“ ist.

