Corona Cero: Alkoholfreies Corona-Bier ab sofort in Österreich erhältlich

Smart Drinking ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur, und als weltweit führende Brauerei wollen wir, dass jede Erfahrung mit Bier eine positive ist. Unsere globalen Smart Drinking-Ziele leiten uns das ganze Jahr über dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unsere Verbraucher zu ermutigen, bewusst Alkohol zu konsumieren Francesca Marzano 1/3

Mit der Markteinführung von Corona Cero in Österreich haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, eine Kultur der Verantwortung unter unseren Kunden zu fördern und eine würdige Ergänzung zu unserem wachsenden Angebot an Bieren ohne und mit niedrigem Alkoholgehalt Maarten Schürmann 2/3

Corona war schon immer eine Einladung, die großen Momente des Lebens draußen zu genießen, mit engen Freunden und einem Bier in der Hand - natürlich gibt es viele Gelegenheiten, bei denen wir dabei keinen Alkohol konsumieren wollen. Es geht darum, den Menschen so viel Auswahl wie möglich zu bieten, unser natürliches Ethos noch weiter zu erforschen und auf eine schnell wachsende Kategorie zu reagieren. Francesca Marzano 3/3

Wien (OTS) - Anheuser Busch InBev (AB InBev), das größte Brauereiunternehmen der Welt, führt im österreichischen Markt ein neues alkoholfreies Bier ein. Mit Corona Cero bietet AB InBev eine erfrischende Alternative zum bekannten Corona Extra. Das mit 100 Prozent natürlichen Zutaten gebraute Corona Cero ist seit Kurzem im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.



Corona Cero: das neue alkoholfreie Corona-Bier

Das neue Corona Cero und richtet sich an Verbraucher, die eine alkoholfreie Alternative suchen. Es bietet weiterhin den klassisch erfrischenden Geschmack von Corona und ist mit hochwertigen sowie 100 Prozent natürlichen Zutaten gebraut. Seit Anfang Mai ist Corona Cero bei Billa Plus, Spar, Eurospar, Interspar und M-Preis in Österreich erhältlich. Corona Cero wird in den charakteristischen 0,355 Liter Flaschen im Sechserpack angeboten. Nach der erfolgreichen Umstellung auf die Mehrwegflasche bei Corona Extra, steht auch Corona Cero in der nachhaltigen Pfandflasche zum Verkauf.



Francesca Marzano, Corona Senior Brand Manager, dazu: " Corona war schon immer eine Einladung, die großen Momente des Lebens draußen zu genießen, mit engen Freunden und einem Bier in der Hand - natürlich gibt es viele Gelegenheiten, bei denen wir dabei keinen Alkohol konsumieren wollen. Es geht darum, den Menschen so viel Auswahl wie möglich zu bieten, unser natürliches Ethos noch weiter zu erforschen und auf eine schnell wachsende Kategorie zu reagieren. “



AB InBev definiert Ziele zum bewussten Konsum von Alkohol

Das neue alkoholfreie Corona-Bier ist ebenfalls ein wichtiger Schritt für die Smart Drinking-Ziele der Brauerei. Die Smart Drinking-Initiativen von AB InBev werden durch globale Ziele untermauert, die anstreben, soziale Normen, das Verbraucherverhalten und die eigenen Geschäftspraktiken zu ändern, um einen spürbaren Beitrag zur Reduzierung des Alkoholkonsums weltweit zu leisten. In den letzten fünf Jahren hat sich das alkoholfreie Portfolio von AB InBev von 26 auf 42 Marken erweitert, wobei die Einführung von Corona Cero einen weiteren wichtigen Meilenstein in den Smart Drinking-Ambitionen der Brauerei darstellt.



" Smart Drinking ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur, und als weltweit führende Brauerei wollen wir, dass jede Erfahrung mit Bier eine positive ist. Unsere globalen Smart Drinking-Ziele leiten uns das ganze Jahr über dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unsere Verbraucher zu ermutigen, bewusst Alkohol zu konsumieren “, so Marzano.



" Mit der Markteinführung von Corona Cero in Österreich haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, eine Kultur der Verantwortung unter unseren Kunden zu fördern und eine würdige Ergänzung zu unserem wachsenden Angebot an Bieren ohne und mit niedrigem Alkoholgehalt ", so Maarten Schürmann, General Manager für Österreich und Schweiz bei AB InBev.



Der Markt für alkoholfreies Bier wächst weltweit

Angetrieben durch mehrere Markenerweiterungen und lokale Markteinführungen verzeichnete das alkoholfreie Bierportfolio von AB InBev im Jahr 2021 weltweit ein zweistelliges Umsatzwachstum. Die Getränkemarkt Analyse vom britischen Marktforschungsinstitut IWSR prognostiziert, dass das Gesamtvolumen der Kategorie alkoholfreies/alkoholarmes Bier bis 2024 weltweit um 31 Prozent wachsen wird, was sie zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Brauereiportfolios macht.



Mehr Informationen über Anheuser-Busch InBev und die Premiumbiermarke Corona finden Sie unter www.ab-inbev.at.



Über Corona und Anheuser-Busch InBev in Österreich

Die Premiummarke Corona ist eine globale Marke von Anheuser-Busch InBev. Corona wurde das erste Mal im Jahr 1925 in der Cervecería Modelo in Mexiko City gebraut und hat sich inzwischen zum weltweit beliebtesten Bier aus Mexiko entwickelt. Corona ist in mehr als 180 Ländern erhältlich und gehört in vielen von diesen zu den führenden Import Premium Bieren.



Anheuser-Busch InBev besitzt sieben der zehn globalen Top-Biermarken, darunter Corona, Bud und Stella Artois. Zum über 400 Biermarken zählenden Portfolio gehören auch Löwenbräu, Becks und Franziskaner. Das Unternehmen ist in 150 Ländern vertreten und beschäftigt 200.000 Menschen in 50 Ländern. Im Frühjahr 2020 eröffnete AB InBev im Rahmen seiner europäischen Expansion ein eigenes Büro in Wien, von dem aus die Märkte Österreich und Schweiz betreut werden.



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle AB InBev Österreich

Jürgen H. Gangoly, The Skills Group | Team Farner

gangoly @ skills.at, +43 1 505 26 25, www.skills.at