AVISO 16.5.2023, 9:00 Uhr: Caritas und SORA präsentieren Einsamkeitsstudie gemeinsam mit Magenta

Präsentation der Ergebnisse im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals: Einsamkeit eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen

Wien (OTS) - Einsamkeit ist ein Thema, das sich quer durch die Gesellschaft zieht. Besonders betroffen sind jedoch ältere und armutsbetroffene Menschen. Dies verdeutlicht nun auch eine Studie, bei der 1.000 Menschen in ganz Österreich befragt wurden und die die Caritas gemeinsam mit Magenta Telekom im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals in der Wiener Marx Halle erstmalig präsentiert. Die Erhebung liefert Fakten, die sich auch mit den jahrelangen Wahrnehmungen der Hilfsorganisation decken und sie machen deutlich: Wer Einsamkeit bekämpfen will, muss den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken.



