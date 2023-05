Huawei und GSMA-Bericht: Umstellung auf fortschrittlichere Mobilfunknetztechnologie steigert wirtschaftlichen Nutzen um 15 %

Der weltweite 5G-Wohlstand treibt die digitale Wirtschaft an und der Bericht ‚Driving Development: The Impact of ICT Investments on the Digital Economy‘ kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Schlüsseldaten und Schlussfolgerungen des Berichts belegen den Beitrag der IKT-Infrastruktur zur digitalen Wirtschaft und spiegeln gleichzeitig die Erwartungen der globalen Betreiber wider, auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um den Sprung zu 5.5G zu schaffen. Dr. Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier Business 1/2

Huawei ruft Betreiber und Industriepartner auf der ganzen Welt dazu auf, zusammenzuarbeiten, um die Welt in eine bessere Zukunft zu führen. Dr. Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier Business 2/2

Wien (OTS) - Huawei veröffentlichte zusammen mit EI Studios, einer Abteilung von Economist Impact, und GSMA Intelligence einen Bericht mit dem Titel „Driving Development: The Impact of ICT Investments on the Digital Economy“. Er befasst sich mit den neuesten Trends in der Zeit nach der Pandemie und bewertet quantitativ und qualitativ die Beziehung zwischen IKT-Investitionen und der Entwicklung der weltweiten Wirtschaft im Digitalbereich. Der Bericht soll wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie die IKT-Branche die Entwicklung in diesem Bereich fördern kann.

Entwicklung vorantreiben: Der Einfluss von IKT-Investitionen auf die digitale Wirtschaft

Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden Studien erstellt, die die Zusammenhänge zwischen IKT-Investitionen und einer Reihe von Schlüsselindikatoren wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Produktivität und sozialen Indikatoren wie dem Einkommensniveau aufzeigen. Der Bericht stützt sich auf eine im Dezember 2022 durchgeführte weltweite Umfrage unter 500 Personen, darunter 400 Führungskräfte von Unternehmen, 50 politische Entscheidungsträger:innen und weitere 50 institutionelle Anleger:innen.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die IKT-Infrastruktur und die dadurch ermöglichte Digitalisierung der Industrie die vierte industrielle Revolution vorantreiben werden. Der Beitrag der digitalen Wirtschaft zum globalen BIP ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Daten von Drittanbietern zeigen, dass die digitale Wirtschaft bis 2023 mehr als die Hälfte des globalen BIP ausmachen wird. Investor:innen glauben, dass Südostasien in den nächsten 10 Jahren das schnellste Wachstum der digitalen Wirtschaft erleben wird, gefolgt von Nordamerika und Westeuropa.

5G als wichtiger globaler Trend

Laut einer Studie von GSMA Intelligence ist die 5G-Mobilfunktechnologie nun eindeutig ein globaler Trend. Es wird prognostiziert, dass es im Jahr 2030 weltweit 9,8 Milliarden Mobilfunkverbindungen geben wird, von denen 5,3 Milliarden 5G sein werden. In der Zwischenzeit wird der Anteil der 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunkverbindungen zurückgehen. Laut einer GSMA Intelligence-Umfrage im Jahr 2022 gaben 91 % der befragten Betreiber an, dass 5G-Konnektivitätsdienste (z. B. mobiler und fixer drahtloser Zugang) aktuell ihre oberste Priorität sind.

Die Untersuchung des Unternehmens ergab auch, dass über einen langen Zeitraum in der Vergangenheit eine 10-prozentige Steigerung der Mobilfunknutzung das BIP im Durchschnitt um 1 % erhöhte. Der wirtschaftliche Nutzen stieg um etwa 15 %, wenn Verbindungen von einer Mobilfunknetztechnologie auf eine fortschrittlichere umgestellt wurden (z. B. von 2G auf 3G und von 3G auf 4G). Dies ist ein klarer Indikator dafür, dass die generationenübergreifende Entwicklung der Netze von 4G zu 5G und sogar zu 5.5G einen wichtigen Beitrag zum BIP-Wachstum leisten wird.

Darüber hinaus kann die 5G-Technologie die digitale Wirtschaft ankurbeln. Die Einführung und Umsetzung von Technologien wie der verstärkte Einsatz von KI, maschinellem Lernen, Cloud- und Edge-Computing stehen im Mittelpunkt. Die Grundvoraussetzung für all diese Fortschritte ist jedoch die Verfügbarkeit einer schnellen und zuverlässigen 5G-Netzverbindung und sogar des fortschrittlicheren 5.5G. Ohne nachhaltige Investitionen in die Netze werden die Vorteile der technologischen Entwicklungen letztlich begrenzt sein.

Konnektivität, Datenverarbeitung und grüne IKT

Dem Bericht zufolge konzentrieren sich IKT-Investitionen traditionell auf Konnektivität und Datenverarbeitung. Allerdings haben sich grüne IKT in dieser Hinsicht zu einem dritten Schlüsselbereich entwickelt. Eine Kombination der Bemühungen in diesen drei Schlüsselbereichen wird die Wirtschaft kontinuierlich ankurbeln und eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Dr. Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier Business betont: „Der weltweite 5G-Wohlstand treibt die digitale Wirtschaft an und der Bericht ‚Driving Development: The Impact of ICT Investments on the Digital Economy‘ kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Schlüsseldaten und Schlussfolgerungen des Berichts belegen den Beitrag der IKT-Infrastruktur zur digitalen Wirtschaft und spiegeln gleichzeitig die Erwartungen der globalen Betreiber wider, auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um den Sprung zu 5.5G zu schaffen.“ Song sagt weiter: „Huawei ruft Betreiber und Industriepartner auf der ganzen Welt dazu auf, zusammenzuarbeiten, um die Welt in eine bessere Zukunft zu führen.“

Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter: https://impact.economist.com/projects/driving-the-digital-economy/whitepaper-driving-development/

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria: https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194





Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Feiyun (Cindy) Chen

Public Affairs & Communications

+43 676 9696 072

feiyun.chen @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise