Donauturm: Kulinarische Höhepunkte im Frühling

Wien (OTS) - Im bekanntesten Wahrzeichen Wiens, dem Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, dreht sich alles um Kulinarik. Besonders in den Monaten Mai und Juni stehen hier die köstlichen Aromen von Bärlauch und Rhabarber im Mittelpunkt. Der Marchfelderspargel und die süßen, saftigen Erdbeeren befinden sich auch im Fokus. Zusätzlich erstrahlen die Teller in sattem Grün. Die Gäste können frische Grüngemüse-Gerichte genießen und sich von den köstlichen Aromen verführen lassen.

Menü-Highlights im Donauturm

Im Donauturm beginnt das kulinarische Erlebnis idealerweise mit einer Bärlauchcremsuppe, die dank des aromatischen und leicht scharfen Geschmacks des Bärlauchs und ihrer cremigen Konsistenz ein wahrer Gaumenschmaus ist. Als Vorspeise bietet sich eine Lachsforelle mit Gurke, Sauerrahm, Dill, Kaviar und Granny Smith an oder das Carpaccio vom Stierfilet mit Kräutersalat. Eine erfrischende Vorspeise ist der Spargelcocktail mit Wildgarnele, der mit weißem Tomatenschaum, Salatherz und Zitronenmayonnaise serviert wird.

Für den Hauptgang gibt es verschiedene Optionen: Das Risotto mit Bärlauch, das Risotto mit Spargel, Curry und Mangold sowie das Filetspitzen-Stroganoff mit Erdäpfel-Bärlauchpüree. Fischliebhaber*innen können zwischen dem Seesaibling mit Spargelsautee und dem Onsenei mit Sommergemüse, Wildkräuter-Crêpe und Parmesanschaum wählen, während Fleischliebhaber*innen den Zwiebelrostbraten mit Senfgurken-Gremolata oder die Steirerhuhnsupreme mit Spitzpaprika genießen können. Die Spargelcremesuppe mit Kerbel, Beinschinken und heurigen Erdäpfeln ist eine hervorragende Wahl für Suppenfreund*innen.

Zum Abschluss des kulinarischen Erlebnisses gibt es Rhabarber mit Mascarpone, Joghurt und Zitronenthymian oder die weiße Schokolade mit Erdbeermandelstreusel sowie den Ziegenkäse mit Paradeiser-Erdbeerchutney.

Kindermenü im Donauturm

Im Turm Restaurant sowie im Turm Café und im Donaubräu wird für Kinder eine Zeichenunterlage mit Buntstiften sowie eine Kinderkarte angeboten. Somit kann man sich die Zeit vertreiben bis endlich das Essen kommt. Aber es gibt auch Spannendes vom Fenster zu betrachten, da sich aufgrund der Rotation der Ausblick immer wieder ändert. Kindern stehen unter anderem cremige Gnocchi, gebackene Hühnerbruststreifen, hausgemachte Fischstäbchen oder DONI's Eisknödel zur Auswahl.



Für alle jungen Besucher*innen bietet der Donauturm außerdem das mobile Doni Quiz an, bei dem Kinder das Maskottchen „Doni“ 360 Grad suchen müssen und einige Fragen beantworten können. Bei erfolgreicher Lösung erhält jedes Kind einen Doni Eisknödel im Turm Café.

Tipp: 360 Grad-Ausblick mit nach Hause nehmen

Den einzigartigen 360 Grad-Ausblick des Donauturms sowie den gesamten Turm kann man vor Ort und auch mobil mit 360 Grad-Videos mitnehmen – dieses Service wird vor Ort bei den Touchscreens und auch mobil sehr genutzt. Aufgrund der hohen Nachfrage bei den Firmenkund*innen wurde auch eine Version für die Event-Räumlichkeiten gestaltet, die online unter www.360perspektiven.com/projekte/donauturm-events zur Verfügung steht.

Der Donauturm – 360 Grad Panorama Blick über ganz Wien

Die Aussichtsplattform des Donauturms in 150 Meter Höhe bietet einen 360 Grad Panorama-Blick über ganz Wien: auf das Donaubecken, den Kahlenberg und Cobenzl, den Wienerwald, den Bisamberg sowie in Richtung Hainburg. Bei guten Sichtverhältnissen hat man einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Interaktive Touch-Screens geben in fünf Sprachen eine virtuelle Tour durch das gesamte Gebäude. Weiters werden die Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien und deren Umgebung übersichtlich zur Orientierung in einer virtuellen 360 Grad Panoramaaufnahme dargestellt. Auch mehrere Photo-Points stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die verglaste Innen-Terrasse ist das ganze Jahr über bei allen Witterungsverhältnissen geöffnet. Wer die Fernsicht länger genießen möchten, kann dies in einem der Lokale auf den oberen Ebenen tun, dem Turm Café oder dem Turm Restaurant.



Der Donauturm ist Montag bis Sonntag von 10.00 bis 22.30 Uhr. Die letzte Liftauffahrt ist um 21.45 Uhr.

Tickets: Erwachsene 18 Euro; Senior*innen 14,40 Euro; Kinder 10,80 Euro; Kleinkinder 5,40 Euro.

