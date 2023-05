330 Millionen Seiten: ÖAW-Verlag wird 50 Jahre

Pro Jahr tragen 80 Neuerscheinungen Wissen „Made in Austria“ in die Welt. Zum runden Geburtstag verlost der ÖAW-Verlag 5 Bücherpakete.

Wien (OTS) - Bücher, Zeitschriften, CD-ROMs, Audio-CDs, eBooks, eJournals oder Materialsammlungen: Die mediale Bandbreite des Verlags der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) reicht von Druckwerken über Online-Publikationen bis hin zu verknüpften Datenbanken. „Nur Bücher drucken war gestern“, sagt Thomas Jentzsch, Geschäftsführer des ÖAW-Verlags. Denn immerhin hat der 1973 gegründete Verlag in seiner fünfzigjährigen Geschichte rund 330 Millionen Seiten gedruckt, das entspricht drei Tonnen Papier.

Wissen Made in Austria

Heute hat der Verlag Druckmaschine und Vertrieb längst in den digitalen Raum transformiert. Das Publishing House der ÖAW ist Vorreiter im digitalen Bereich, entwickelt Tools für neue Formen der Informationsmodellierung und bildet die vielfältige Forschungslandschaft in Österreich durch seine rege Publikationstätigkeit in den Geistes- und Naturwissenschaften sowie in den Sozialwissenschaften und der Rechtswissenschaft ab.

„Die Bandbreite der vom Verlag der ÖAW in 50 Jahren publizierten Werke ist beeindruckend – von den Ministerratsprotokollen der Habsburgermonarchie über neueste Forschungen zu Ephesos bis zur Autobiografie von Nobelpreisträger Martin Karplus“, sagt ÖAW-Präsident Heinz Faßmann. „Mit rund 80 Neuerscheinungen pro Jahr trägt der Verlag wesentlich zur Vermittlung von neuen Erkenntnissen ‚Made in Austria‘ bei, und das nicht nur hierzulande. Der Großteil der Verlagspublikationen geht in 80 Länder rund um die Welt.“

Das schönste Buch der Welt

Der hohe Exportanteil von 70 Prozent bezeugt die Qualität der Publikationen, die seit 50 Jahren durch eine hochkarätig besetzte Publikationskommission und seit zehn Jahren durch einen international ausgerichteten Peer Review-Prozess für Bücher und Zeitschriften garantiert wird. Über 700 Wissenschaftler:innen aus über 30 Nationen schreiben jährlich Publikationen und nutzen das umfassende mediale Serviceangebot des Verlags.

Die 13 Mitarbeiter:innen betreuen zudem auch die Backlist mit aktuell über 3.500 lieferbaren Titeln. „Über die elektronische Verfügbarkeit gewährleisten wir die langfristige Erhaltung“, sagt Geschäftsführer Jentzsch, der auch daran arbeitet, alte Schätze des Verlags in die elektronische Welt zu bringen.

Zu den bereits digitalsierten Backlisttiteln gehört auch das „schönste Buch der Welt“. Das vom Germanisten und ehemaligen ÖAW-Präsidenten Werner Welzig herausgegebene „Wörterbuch der Redensarten zu der von Karl Kraus 1899 bis 1936 herausgegebenen Zeitschrift ‚Die Fackel‘“ wurde 1999 vom Verlag der ÖAW veröffentlicht. Prompt wurde es von der deutschen Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Der Preis wurde bei der Leipziger Buchmesse überreicht und ging damals erstmals an ein Buch aus Österreich. Auch in Frankreich und den USA erhielt das Werk Auszeichnungen.

Mitmachen und Gewinnen

Wer die ÖAW-Publikationen näher kennenlernen will, kann zum Jubiläum an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zu seinem 50er verlost der Verlag ein Überraschungspaket bestehen aus 5x5 Büchern aus seinen Beständen. Zum Mitmachen einfach die Namen von fünf beliebigen Autor:innen aus dem Oeuvre des Verlags an verlag @ oeaw.ac.at schicken und mit etwas Glück wird eines der 5 Bücherpakete mit 5 Büchern per Post nach Hause geliefert. Die Teilnahmebedingungen können Sie auf www.oeaw.ac.at einsehen.

Die Website des Verlags der ÖAW finden Sie unter https://verlag.oeaw.ac.at.



Rückfragen & Kontakt:

Sven Hartwig

Leitung Öffentlichkeit & Kommunikation

Österreichische Akademie der Wissenschaften

+43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at