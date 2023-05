SPÖ-Holzleitner: Regierung lässt Frauen im Stich

SPÖ-Frauen fordern Soforthilfemaßnahmen gegen die Teuerung

Wien (OTS/SK) - „Die Teuerung trifft Frauen besonders hart. Das lässt die Regierung völlig kalt. Die Sorgen und Nöte der Frauen in Österreich sind dem Bundeskanzler keinen einzigen Gedanken wert“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf ein Interview mit Bundeskanzler Nehammer im Ö1-Morgenjournal. ****

Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit und die Lohnunterschiede sind noch immer riesig. Angesichts der steigenden Preise und Mieten schlittern immer mehr Frauen und Kinder in Armut. „Die Teuerung muss endlich gestoppt werden und zwar rasch!“, so Holzleitner. Als Soforthilfepaket fordert die SPÖ die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, einen Mietpreisdeckel und eine Anti-Teuerungskommission, die Preiskontrollen durchführt und sanktioniert.

Besonders dramatisch ist die Situation für Alleinerziehende. „Ich kann die ÖVP nur erneut an ihr Versprechen einer staatlichen Unterhaltsgarantie erinnern“, so Holzleitner. „Die Regierung muss jetzt rasch handeln. Das lange Herumreden ohne Ergebnis ist katastrophal!“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. (Schluss) lp

