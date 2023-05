FPÖ – Nepp: Klimaterroristen haben jegliche moralische Hemmschwelle überschritten

Aufforderung an Innenminister und Justizministerin, die öffentliche Ordnung in Wien wieder herzustellen

Wien (OTS) - „Nachdem erst gestern ein Rettungswagen aufgrund der Proteste der Klimakleber blockiert wurde und ein Notfallpatient verstarb, wird auch heute wieder der Verkehr in der ganzen Stadt lahmgelegt. Die Klimaterroristen haben damit jegliche moralische Hemmschwelle überschritten und blockieren nicht nur den Weg zur Arbeit oder in die Schule, sondern gefährden weiterhin das Leben von Menschen. Es ist längst überfällig, die öffentliche Ordnung in der Stadt wieder herzustellen und die Klimakleber in die Schranken zu weisen. Die Tatenlosigkeit von ÖVP-Innenminister Karner und der grünen Justizministerin Zadic ist nicht länger akzeptabel. Es braucht umgehen eine wirkungsvolle Handhabe, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

