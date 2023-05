Tanzen, lachen & mitmachen beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg

LR Teschl-Hofmeister: Ein leistbares Ausflugshighlight für Familien mit abwechslungsreichem Programm und ermäßigtem Eintritt

St.Pölten (OTS) - Hinter den Burgtoren der Schallaburg erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, den 21. Mai, eine ganz besondere Veranstaltung. Die NÖ Familienland GmbH und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister laden zum NÖ Familienfest ein. „Das NÖ Familienfest auf der Schallaburg ist bereits zu einem Fixpunkt im Ausflugskalender vieler Familien in Niederösterreich geworden. Es freut mich sehr, dass wir mit den abwechslungsreichen Programmpunkten wirklich alle Generationen ansprechen und ihnen auch in diesem Jahr einen Tag voll bunter Familienzeit bieten können“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Burggarten, im großen Festsaal und im Innenhof der Schallaburg – überall gibt es beim am 21. Mai etwas zu entdecken, zum Mitmachen oder zum Anhören. Von 9 bis 18 Uhr warten zahlreiche Kreativ- und Bewegungsstationen, Familienführungen durch die Ausstellung „Kind sein“, die Kinderpolizei oder Theatervorstellungen der Gruppe Schneck und Co. Gemeinsam mit der Band Federspiel wird Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister um 10 Uhr 45 die Besucherinnen und Besucher im Burggarten persönlich begrüßen. Passend zum Ambiente der Burg kann man sich auch im Bogenschießen versuchen oder beim Kinderschminken in einen Burgdrachen verwandeln. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und weil selbst der mutigste Ritter eine Auszeit braucht, gibt es im Burggarten eine Chillout Zone.

Für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses ist der Eintritt ermäßigt: 10 Euro für die ganze Familie. Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann ihn unter www.familienpass.at oder direkt vor Ort beantragen. „Der ermäßigte Eintritt beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg ist ein weiteres Highlight. Leistbare Unternehmungen sind enorm wichtig, gerade für Familien, und sorgen für entspannten Freizeitspaß“, so Teschl-Hofmeister.

Weiter Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at

