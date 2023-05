Terminaviso APA-Comm-Talk: „KI – Revolution oder überschätzter Hype?“

Wien (OTS) - Tools wie ChatGPT, Google Bard und Co. sind in aller Munde. Während die einen darin eine Erleichterung für ihren Arbeitsalltag sehen, fürchten andere um ihre Jobs oder streichen die Risiken von KI-Anwendungen hervor. Einig sind sich die meisten darin, dass wir vor einem großen Umbruch stehen.

Auch in der Kommunikationsbranche gehen die Wogen hoch. Eine aktuelle Umfrage von APA-Comm bringt Evidenz in die vielfältige Meinungslandschaft: Was denken PR-Profis wirklich über das Thema? Überwiegt Angst oder Aufbruchsstimmung? Und wie intensiv hat sich die Branche bereits mit der Materie beschäftigt? Antworten auf diese und weitere Fragen finden sich in den Ergebnissen der PR-Trendradar-Umfrage, die APA-Comm gemeinsam mit Marketagent präsentiert.

Expertinnen und Experten diskutieren anschließend über Chancen und Risken rund um künstliche Intelligenz, teilen ihre Erfahrungen und sprechen über Use Cases und Learnings.



APA-Comm-Talk: „KI – Revolution oder überschätzter Hype?“

inkl. Ergebnispräsentation der Umfrage PR-Trendradar

Programm

09:30 Präsentation des PR-Trendradars: Thomas Schwabl, Marketagent



anschließend Expert:innendiskussion

auf dem Podium:

Dominik Futschik, Industriellenvereinigung

Gerhard Kürner, 506 Data & Performance

Tassilo Pellegrini, FH St. Pölten

Julia Wippersberg, APA-OTS

Claudia Zettel, futurezone

Moderation: Barbara Haas, Kleine Zeitung



Datum: Dienstag, 23. Mai 2023, 09:30 bis 11:00 Uhr



Ort: digital/Livestream



