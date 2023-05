PALLAS CAPITAL Fonds schüttet an Anleger aus

Wien (OTS) - Der PALLAS CAPITAL Fonds für Mezzaninkapital hat im Mai planmäßig an seine Anleger den Ertrag aus dem Jahr 2022 ausgeschüttet. Das vergangene Jahr konnte mit einer Performance von 10,49 % (bereinigt um die Ausschüttung an die Anleger) erfolgreich abgeschlossen werden. Die YTD Entwicklung 2023 liegt bei 3,56 %.



Der Fonds profitiert von einem guten Risiko- und Sicherheitenmanagement. Damit können Verzögerungen bei Projekten aufgrund des Marktumfeldes bestmöglich gemanagt werden.



Das Management wird weiterhin wachsam agieren und zugleich daran arbeiten, die zunehmenden antizyklischen Chancen am Markt wahrzunehmen. Für erfahrene Projektentwickler wird es verstärkt Möglichkeiten geben, zu attraktiven Konditionen Grundstücke und Projekte zu erwerben. Der Investmentfokus liegt nach wie vor auf qualitativ hochwertigen Immobilienprojekten in Österreich und Deutschland.



Als Fachberater des Fonds fungiert die PALLAS CAPITAL Real Estate GmbH. Neben Florian Koschat und Helmut Kogler sind die Experten für Immobilienfinanzierung Peter Jagenbrein, Mathias Braun und Florian Ollmann tätig.

