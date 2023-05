VP-Mahrer: Bund beschließt Maßnahmen gegen Teuerung – Wien belastet weiter

Fokus auf Wettbewerb und Entlastung im Kampf gegen Inflation

Wien (OTS) - Nach den umfangreichen Entlastungsmaßnahmen des Bundes in der Vergangenheit stellte die Regierung heute ein neues Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Teuerung vor. So werden die Folgen der Inflation abgefedert und führen nachhaltig zu einer Entlastung. Es werden Maßnahmen gesetzt im Bereich der Weitergabe von Lebensmitteln an Armutsbetroffene sowie für Transparenz gegen Lebensmittelverschwendung und Stärkung des Wettbewerbs. Der IHS-Direktor Klaus Neusser erwartet sich durch das Paket einen nachhaltigen Beitrag zur Inflationsdämpfung. Gabriel Felbermayr, Direktor des WIFO meint dazu wörtlich: „Länder und Gemeinden müssen hier wirklich in die Pflicht genommen werden.“

„Der Weg aus der Krise führt über Entlastung und nicht über neue Belastungen und Gebührenerhöhungen. Die Aufhebung des Teuerungsgesetzes in Wien ist notwendiger denn je. Die Bundesregierung zeigt wie mit Transparenz, einer Verschärfung des Wettbewerbsrechts und einem Einfrieren der Bundesgebühren zum Wohl der Menschen gearbeitet werden kann“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer in einem ersten Statement.

