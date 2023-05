SPÖ-Herr: „Regierung selbst bei Kampf gegen Lebensmittelverschwendung kraftlos!“

Regierung nimmt Handelsketten nicht in die Pflicht, Antrag der SPÖ liegt vor

Wien (OTS/SK) - „Mit den Maßnahmen der Regierung sinkt kein einziger Preis im Supermarkt. Handelsketten können weiter fette Gewinne einstreichen. Doch selbst im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung bleibt die Regierung kraft- und mutlos“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin. Jährlich landen eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel im Müll. Auch das treibe die Preise in die Höhe. „Statt die riesigen Handelsketten endlich per Gesetz in die Pflicht zu nehmen, hofft die Regierung weiterhin auf die Freiwilligkeit der Konzerne. ÖVP und Grüne haben offensichtlich Angst - egal ob bei Preisen - oder Lebensmittelverschwendung, den großen Handelsketten klare Vorgaben zu machen. So kann das nicht funktionieren“, stellt Herr fest. Sie brachte daher bereits einen Antrag ein, der den Handel per Gesetz zum Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung verpflichten soll. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin greift damit zwei große Probleme auf: Absurd hohe Anforderungen an Obst und Gemüse und das Entsorgen von Lebensmitteln nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. „Handelsketten fordern bei Obst und Gemüse absurde ‚Schönheitsideale‘ ein. Sie dürfen nicht zu krumm oder zu fleckig sein. Auch die Form und Größe muss einheitlich sein. Was nicht passt, wird nicht abgenommen und landet entweder im Müll oder bleibt am Acker zurück“, kritisiert Herr. Sie fordert eine Abnahmepflicht für den Handel: „Nur weil Obst und Gemüse ein bisschen krumm ist, ist es noch lange nicht ungenießbar!“

Auch bei der Lebensmittelweitergabe reiche es nicht aus, bloß auf Verbesserung der Logistik und Freiwilligkeit des Handels zu setzen. „Supermärkte müssen gesetzlich verpflichtet werden, Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums entweder klar erkenntlich markiert im Regal zu lassen oder an soziale Organisationen zu spenden. Hier auf den guten Willen der Konzerne zu hoffen ist als Bundesregierung zu wenig“, so Herr abschließend. (Schluss) sr/up

