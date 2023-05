Grünen Wien/Kraus, Pühringer begrüßen Ausweitung der Übergewinnsteuer bei Energiekonzernen

Wien Energie muss Preise jetzt rasch senken, damit Wiener:innen entlastet werden

Wien (OTS) - Die Bundesregierung kündigte heute erneut umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung der anhaltenden Teuerung an. Unter anderem sollen schon früher und in höherem Ausmaß Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden, wenn Preissenkungen nicht weitergegeben werden. „Ein zentrales Problem der Teuerung ist die fossile Energie. Es ist gut und richtig, dass die sinkenden Preise jetzt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Jetzt muss auch die Wien Energie endlich nachziehen und die Wienerinnen und Wiener mit niedrigeren Preisen entlasten“, sagt Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien.

„Die Wien Energie verzeichnet seit Monaten Rekordgewinne. Wir Grüne haben wiederholt dazu aufgefordert, dass die Gewinne an die Bevölkerung weitergegeben werden, anstatt sie mit hohen Preisen noch weiter zu belasten. Bürgermeister Ludwig hätte das längst tun können, denn die Wien Energie gehört der Stadt Wien. Doch er blieb untätig. Dass die Ausweitung der Übergewinnsteuer jetzt durch die Bundesregierung kommt, ist absolut zu begrüßen“, ergänzt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.



