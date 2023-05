SP-Reindl: Erneut korrekte und präzise Arbeitsweise ausgesagt

In der 10. Sitzung werden Mitarbeiter:innen der Entscheidungsträger befragt. Der Antrag zur Notkompetenz wurde penibelst geprüft.

Wien (OTS) - In der ersten Befragung der zehnten Sitzung der UK-Wien-Energie hat Erich Zach, Referatsleiter der Abteilung Vermögensverwaltung der MA5, Rede und Antwort gestanden.

„Das Bild, das Referatsleiter Zach heute gezeichnet hat, ist einmal mehr, das eines korrekten und peniblen Vorgehens in der Bearbeitung und Dokumentation von Anträgen. Konkret geht es um die Notkompetenzen, die von der MA5 erarbeitet und auch geprüft werden. Schon bisher haben Aussagen belegt, dass die Stadt Wien eine genau und gründliche Arbeitsweise pflegt", sagt Thomas Reindl, SP-Fraktionsvorsitzender der UK-Wien-Energie und weiter „Unerfreulich ist das respektlose Vorgehen in der Art der Befragung durch die Opposition. Mit welcher Aggression heute Mitarbeiter der Stadt Wien völlig grundlos an den Pranger gestellt werden, geht nicht. Wir fordern dringend Respekt und Anstand für die Befragung ein.“

Als nächste Zeugen sind Mitarbeiter:innen der Wiener Stadtwerke geladen. Derzeit wird der Leiter der Rechtsabteilung Norbert Pannagl befragt, anschließend ist die Leiterin der Abteilung Asset Management Gabriele Jandrisevits-Herzog geladen.

