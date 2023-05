Das Wiener Rote Kreuz zum Internationalen Tag der Pflege: Expertise seit Jahrzehnten

Wien. 12.05.2023 (OTS) - Im Wiener Roten Kreuz wird seit Jahrzehnten Pflege ganzheitlich gedacht. Neben diversen Angeboten in der Heimhilfe, der Pflege oder den freiwilligen sozialen Diensten, gibt es im Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes unterschiedliche Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Pflege, die langfristige Jobchancen schaffen. Am heutigen Internationalen Tag der Pflege blickt die Organisiation zudem auf 50 Jahre Erfahrung in der Heimhilfe zurück.

Angebote für die unterschiedlichen Bedürfnisse

Der Bereich Pflege und Betreuung blickt auf ein intensives Jahr zurück: 2022 wurden über alle Dienstleistungen im Bereich 472.833 Stunden geleistet. Diese umfassen die Heimhilfe, die Pflegeassistenz, die Diplompflege und den Besuchsdienst. In der Heimhilfe blickt das Wiener Rote Kreuz bereits auf ein halbes Jahrhundert Expertise zurück. Auch eine Premiere wurde gefeiert: Die erste Pflegefachassistentin hat nach einjähriger Ausbildung (Aufschulung von Pflegeassistenz zur Pflegefachassistenz) im Bereich Pflege und Betreuung begonnen.

Neben der medizinischen Betreuung durch die Mitarbeiter*innen des Bereichs Pflege und Betreuung bietet der Bereich Freiwillige Soziale Dienste umfassende Aktivitäten für Senior*innen wie etwa Bewegungsrunden, Senior*innenrunden und Ausflüge für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen an. So ist neben der medizinischen Betreuung auch auf das soziale Wohlergehen geachtet.

Eine Ausbildung mit Zukunft – krisensichere Jobs

Als starker Arbeitgeber sucht das Wiener Rote Kreuz im Bereich der Pflege und Betreuung aufgrund der erhöhten Nachfrage laufend neue Kolleg*innen. Der Bereich Pflege bietet krisensichere Jobs, denn eine Übernahme als Mitarbeiter*in ist zum Beispiel nach der Heimhelfer*innen Ausbildung garantiert. Wer auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Aufgabe mit einem hohen Grad an Selbstständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität ist, ist beim Wiener Roten Kreuz genau richtig. Die Mitarbeitenden gehen zu Hause bei den Klient*innen auf deren individuelle Bedürfnisse ein und pflegen bzw. betreuen sie entsprechend. „Für uns ist es wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen für unseren Mitarbeiter*innen stetig verbessern um möglichst angenehme und zufriedenstellende Arbeitsbedingungen in der mobilen Pflege und Betreuung des Wiener Roten Kreuzes zu schaffen.“ erklärt Alexander Eder, Leitung des Bereiches Pflege und Betreuung.

Auch als Ausbildner positioniert sich das Wiener Rote Kreuz in der Pflege. Durch niederschwellige Ausbildungsangebote trägt es nicht nur zum Erhalt der kritischen Infrastruktur bei. Es bietet vor allem auch Aus-, Fort- und Weiterbildungen auf höchstem pädagogischen Niveau an. Bestehende Mitarbeiter*innen in der Heimhilfe nutzen diese Fort- und Weiterbildungsangebote gerne um den nächsten beruflichen Schritt in die Pflege zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Doris Abichou

Leitung Kommunikation Wiener Rotes Kreuz

T: +43/1/ 79 580 – 1750

E: doris.abichou @ wrk.at

W: www.wrk.at