Donaustadt: Hommage an Elvis Presley im Kultur-Stadl

Zählkarten für 13. Mai: 0677/630 19 868, Infos: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Musikalische Erinnerungen an Elvis Presley (1935 – 1977) sind am Samstag, 13. Mai, ab 19.00 Uhr, beim Konzert des Quartetts „Remember Elvis Band“ im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) zu hören. Die 2002 ins Leben gerufene Combo imitiert den „King of Rock’n Roll“ nicht, sondern wartet mit eigenständigen Interpretationen früherer Presley-Hits auf. Das Repertoire der Gruppe reicht von „Blue Suede Shoes“ bis zu „The Wonder Of You“. Der Eintritt zu dem Elvis-Abend ist frei. Die ehrenamtlich aktive Mannschaft des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ gibt Zählkarten aus. Reservierung: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Leiter der routinierten Formation ist der Sänger und Gitarrist Richi Nagy, der vereint mit Charly Hloch (Piano), Wayne Martin (Gitarre) und Harry Hudson (Trommeln) auf den Spuren von Elvis Presley wandelt. Das Ensemble spielt bei Veranstaltungen aller Art, darunter der „Wiener Silvesterpfad 2008“. Kontaktaufnahme mit dem freiwillig werkenden „Kulturfleckerl“-Obmann Christian Langhammer: Telefon 0699/180 646 40. Informationen per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Richi Nagy – Remember Elvis Band: www.richinagy.com/remember-elvis-band/

Elvis Presley („Sony Music“): www.elvis.de

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

