REMINDER: AK Pressekonferenz am 11. Mai: Wiedereinstiegsmonitoring: Mama bleibt zu Haus!

Wien (OTS) - Österreichs Frauenpolitik laboriert an Long Covid. Denn die Corona Pandemie hat nicht nur zu einem Stillstand in der Frauenpolitik geführt, sondern auch die ohnehin traditionellen Rollenbilder wieder verstärkt. Erstmals seit Beginn des Beobachtungszeitraumes im Jahr 2006 weist das AK Wiedereinstiegsmonitoring von L&R Sozialforschung einen Trendbruch auf. Heißt: Frauen bleiben nach der Geburt eines Kindes wieder länger zu Hause. Damit nicht genug, sinkt auch die ohnedies schwache Väterbeteiligung weiter. Drohende Folgen: Geringe Einkommen von Frauen mit Endstation Altersarmut. Was nun getan werden muss, um gegenzusteuern und die Frauenpolitik wieder zurück ins 21. Jahrhundert zu befördern, darüber informieren Sie:

Ingrid Moritz, Leiterin der Abteilung Frauen und Familie AK Wien

Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien

Donnerstag, 11. Mai 2023, 10 Uhr

ACHTUNG: Medienraum AK Bürogebäude

Plößlgasse 2, 6. Stock

1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter w.ak.at/wiedereinstieg mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa@akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

