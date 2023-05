TT-Marketingleiter Norbert Adlassnigg wechselt mit Jahresende in die Selbständigkeit

Das Marketing der Tiroler Tageszeitung wird neu organisiert

Innsbruck (OTS) - Norbert Adlassnigg, seit 2015 Marketingleiter der Tiroler Tageszeitung, wird mit Ende des Jahres das Unternehmen verlassen und den Weg in die Selbständigkeit beschreiten. Diese Entscheidung hat der Marketingexperte der Geschäftsleitung frühzeitig mitgeteilt, um eine geordnete Übergabe seines Bereiches im Laufe des Jahres 2023 zu ermöglichen.

Die Vorstandsmitglieder Hermann Petz und Silvia Lieb bedanken sich für seinen außerordentlichen Einsatz während der letzten acht Jahre: „Norbert hat mit seinem Team die Marke TT im Land omnipräsent gehalten, die TT-Marketingstrategie nachhaltig weiterentwickelt und neue Wege in der Markenkommunikation beschritten. Live-Übertragungen der tt.com Fußball-Regionalliga oder die eSport-Turnierserie sind nur einige Beispiele dafür. Wir respektieren Norberts Entscheidung, beruflich neue Wege zu gehen und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

„Auch ich bedanke mich beim Vorstand ausdrücklich für das Vertrauen, die Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten, die ich in den letzten Jahren erhalten habe“, so Norbert Adlassnigg, „die MOHO hat mir Gelegenheit gegeben, mich beruflich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln. Das erworbene Wissen und die vielen Erfahrungen werden mir in der Selbständigkeit wertvolle Dienste erweisen.“

Der Abschied von Norbert Adlassnigg gibt Anlass, die Struktur der TT-Marketingabteilung neu auszurichten. So ist geplant, die Bereiche TT-Club und Abomarketing in die Abteilung Vertrieb zu integrieren. Für die Bereiche Eventmanagement, Kooperationen und Markenführung sowie Marktforschung wird in den kommenden Wochen ein Organisationskonzept erarbeitet.

