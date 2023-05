Winzig: Schluss mit Gewalt an Frauen

EU-Beitritt zur Istanbul-Konvention - Gemeinsamer Schritt für bessere Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Straßburg (OTS) - "Heute ist ein historischer Tag für Frauen in Europa. Mit dem EU-Beitritt zur Istanbul-Konvention setzen wir einen wichtigen und notwendigen Schritt bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen in Europa", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament. Das Plenum des Europaparlaments in Straßburg hat heute seine Zustimmung für den EU-Beitritt zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt gegeben, der sogenannten Istanbul-Konvention.

"Die Istanbul-Konvention ist das erste rechtsverbindliche internationale Instrument zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen, das einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt festlegt. Dabei stehen vier Handlungsfelder im Mittelpunkt: Prävention von Gewalt gegen Frauen, der Schutz von Frauen, die Strafverfolgung der Gewalt sowie koordiniertes Vorgehen bei der Umsetzung von politischen Maßnahmen", erklärt Winzig.

"Österreich hat als eines der ersten EU-Länder bereits 2014 die Istanbul-Konvention ratifiziert. Leider haben sechs andere Mitgliedstaaten das bis heute verabsäumt. Nun gehen wir als EU diesen Schritt gemeinsam", freut sich die ÖVP-Frauensprecherin im Europaparlament und führt weiter aus: "Damit sorgen wir dafür, dass Täter, nirgends in unserer Union straffrei davonkommen und dass Betroffene die notwendige Unterstützung erhalten. Denn es gibt in der EU immer noch dramatische Ungleichheiten beim Opferschutz. Gewalt an Frauen endet nicht an der Staatsgrenze. Alle Frauen in Europa verdienen Schutz und Gerechtigkeit egal, wo in der EU sie sich befinden." (Schluss)

