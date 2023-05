HTL Weiz Schüler gewinnt erste PLC Challenge und nimmt 1.500€ Preisgeld mit nach Hause

Grambach (OTS) - Am Freitag, den 05. Mai 2023, fand die erste PLC Challenge von PIA Automation Austria in Grambach statt. Über 20 Teilnehmer hatten knapp drei Stunden Zeit, mithilfe der von Siemens gesponserten Cloud-Software einen Anwendungsfall aus der Automatisierungstechnik zu lösen.

Mehr als 20 Schüler aus vier verschiedenen HTL-Schulen wollten vergangenen Freitag ihr Können bei der ersten Programmierchallenge von PIA Automation Austria unter Beweis stellen. In zwei virtuellen Vorbereitungskursen sorgte PIA dafür, dass die Jugendlichen die von Siemens gesponserte Software-as-a-Service (SaaS) beherrschten, um diese in weiterer Folge industriell anwenden zu können. Ziel der Challenge war es, den Ablauf einer virtuell aufgebauten Maschine zu programmieren und anschließend in Betrieb zu nehmen (VIBN). « Es geht uns bei der PLC-Challenge nicht rein um die Idee als potenzieller Arbeitgeber aufzutreten. Wir wollen auch zeigen, dass ein Job in der Industrie Spaß macht und im Idealfall die Scheu vor Roboter und Anlage nehmen », so Markus Krempl, Initiator der PLC Challenge.

Powered by PIA und Siemens

Mit dem Hands-on Beispiel aus der Automobilbranche testeten die beiden Unternehmen die Programmier-Skills der Nachwuchskräfte aus Graz und Umgebung. Die Teilnehmer hatten die Chance, bis zu 1.500€ Preisgeld mit nach Hause zu nehmen sowie ihr Netzwerk auszuweiten. Voraussetzung dafür war lediglich die Vollendung des 16. Lebensjahres sowie ein grundlegendes Verständnis für SPS-Programmierung. Eine Fachjury, bestehend aus Spezialisten der beiden Unternehmen bewertete nach drei Stunden Arbeitszeit die abgegebenen Lösungsvorschläge. Gefragt waren nicht nur die richtigen Antworten, ebenso wurde das Konzept und die Umsetzung der Produktionsanlage bewertet.

Abwechslungsreiches Programm

Nach der Challenge hatten die Schüler bei einer Betriebsführung die Möglichkeit, PIA Automation Austria genauer kennzulernen. Als eines der führenden Unternehmen im Automotive Segment gab es dabei viel zu entdecken – Highlights waren unter anderem die hauseigenen autonomen mobilen Roboter (AMR) sowie eine Produktionsanlage für E-Mobilität. « Die Branche, in der wir uns bewegen, ist dynamisch und vom Fortschritt geprägt. Bei der Challenge erhalten die Teilnehmer einen eindrucksvollen Einblick in unsere Technologien und Digitalisierungslösungen. So schaffen wir für die Schüler einen direkten Zugang in unsere Arbeitswelt », berichtete Wolfgang Weiss, Head of Engineering.

Ergebnisse PLC Challenge 2023

Die Gewinner der Challenge erhielten jeweils Schecks in der Höhe von 500 Euro, 1.000 Euro sowie 1.500 Euro. Das begehrte Preisgeld holten sich dabei Samuel Hirz von der HTL Weiz (1. Platz), Manuel Weidinger von der i:HTL Bad Radkersburg (2. Platz) sowie Julian Köldorfer (3. Platz) von der HTBLA Bulme Graz-Gösting.

Nähere Informationen zur PLC Challenge finden Sie auf https://www.piagroup.com/plc-challenge/.



