simpliTV bekommt neuen Geschäftsführer

Mit Juni 2023 übernimmt der bisherige Vertriebschef Philipp Dainese die Geschäftsführung von simpliTV

Wien (OTS) - Der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich bekommt einen neuen CEO. Philipp Dainese (46), der seit 2016 als Vertriebschef und seit 2018 als Prokurist und COO für einen erfolgreichen Vertrieb der simpliTV Produktpalette sorgt, leitet ab Juni 2023 die Geschäfte bei simpliTV.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer möchte der langjährige Vertriebs-Spezialist der TV Consumer Electronic-Branche den eingeschlagenen Weg im Bereich der digitalen Vermarktung noch fokussierter fortführen. Vor allem die erfolgreiche Vereinheitlichung der Paketstruktur mit simpli free und simpli more wird vom Markt und vom Handel sehr gut angenommen, und diese Einfachheit soll weiterhin stark positioniert werden.

„Knapp eine halbe Million simpliTV-Kunden nutzen derzeit die Programmangebote von simpliTV. Die signifikanten Investitionen von simpliTV in ein neues hybrides Fernseherlebnis tragen Früchte, und diese Strategie werde ich mit meinem Team intensiv weiterentwickeln“, freut sich Philipp Dainese über die neue Herausforderung im Top-Management des TV-Spezialisten simpliTV.

Der HTL-Absolvent und studierte Betriebswirt Philipp Dainese kann auf jahrelange Berufserfahrung als Vertriebs-Spezialist und Consultant in der IT- und Elektrobranche zurückblicken. Vor seinem Start bei simpliTV war er beim österreichischen Unterhaltungselektronikdistributor HB Austria Vertriebs GmbH für die operative Geschäftsleitung zuständig. Philipp Dainese war 2013 Mitgründer von simpliTV. 2016 übernahm er die Leitung des gesamten Vertriebs und erweiterte seine Funktion 2018 als COO und Prokurist mit zusätzlichem Fokus auf die Bereiche Operations- und Customer Service.

Über simpliTV

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet für jeden das richtige Fernsehen – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe.

Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne, SAT und Streaming zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen: www.ors.at

