AVISO: Verleihung der Preise der Stadt Wien, des Medienkunstpreises und des Ernst-Krenek-Preises

Am Montag, 15. Mai, 10.00 Uhr findet im Wiener Rathaus die feierliche Überreichung durch Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler statt

Wien (OTS) - Im vergangenen Dezember wurden die Preisträger*innen bekanntgegeben, nun werden die Preise für herausragende Leistungen in Kultur und Wissenschaft durch die amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler im feierlichen Rahmen verliehen. Für die musikalische Untermalung im Festsaal des Wiener Rathauses sorgt in diesem Jahr das Atmos Quartett. Die Festrede hält Universitätsprofessorin und Politikwissenschafterin Birgit Sauer (Preis d. Stadt Wien für Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften 2022), die Dankesrede Autorin und Kulturpublizistin Eva Geber (Preis d. Stadt Wien f. Publizistik 2022).

Die Preise der Stadt Wien werden seit 1947 jährlich in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik, Publizistik, Volksbildung und Wissenschaften gestiftet. Sie werden als Würdigung für ein bisheriges Lebenswerk verliehen und sind mit je 10.000 Euro dotiert.

Der Ernst-Krenek-Preis wird seit 1985 alle zwei Jahre von der Stadt Wien für ein bestimmtes Werk an Komponist*innen bzw. Musikschriftsteller*innen verliehen. Er ist ebenfalls mit 10.000 Euro dotiert.

Der Medienkunstpreis der Stadt Wien wird seit 2014 vergeben. Die Dotierung wurde zuletzt auf 10.000 Euro erhöht.

Preisträgerinnen und Preisträger 2022

Preise der Stadt Wien

Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften:

Univ.-Prof.in i.R. Dr.in Birgit SAUER , Universitätsprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien

Univ.-Prof.in i.R. Dr.in , Universitätsprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik:

Univ.-Prof. Dr. Andreas RICHTER , Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften der Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. , Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften der Universität Wien Medizinische Wissenschaften:

Univ.-Prof.in Dr.in med. Sylvia KNAPP , MD, PhD, Professorin für Infektionsbiologie an der Medizinischen Universität Wien

Univ.-Prof.in Dr.in med. , MD, PhD, Professorin für Infektionsbiologie an der Medizinischen Universität Wien Volksbildung: Dipl.-Ing.in Uschi SCHREIBER , Projektgründerin und Leiterin des Aktionsradius Wien

, Projektgründerin und Leiterin des Aktionsradius Wien Literatur: Dr.in Sabine SCHOLL

Publizistik: Eva GEBER

Musik: Elisabeth SCHIMANA, MA

Bildende Kunst: Prof.in Mag.a Rini TANDON

Architektur: StudioVlayStreeruwitz (Bernd Vlay und Lina Streeruwitz

Ernst-Krenek-Preis



Der Ernst-Krenek-Preis 2022 wird an den Komponisten Mag.art. Matthias Kranebitter verliehen. Kranebitter wird von der Stadt Wien für sein Werk „Encyclopedia of Pitch and Deviation“ ausgezeichnet.

Medienkunstpreis

Johanna Bruckner erhält den Medienkunst-Preis der Stadt Wien 2022.

---

Termin: Montag, 15. Mai 2022, 10.00 Uhr

Ort: Festsaal, Wiener Rathaus

---

Bisherige Preisträger*innen:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Preis_der_Stadt_Wien

Weitere Informationen:

www.wien.gv.at/kultur/abteilung/ehrungen/preise/index.html

Pressefotos: Fotos der Preisverleihung werden nach dem Festakt auf wien.gv.at/Presse/Bilder abrufbar sein.



Rückfragen & Kontakt:

Anne Katrin Feßler

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 - 811 91

annekatrin.fessler @ wien.gv.at



Marina Ninic, BA MA

Stadt Wien Kultur

Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1082 Wien

+43 1 4000 84714

marina.ninic @ wien.gv.at