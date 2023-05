Der ORF bei und zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes

ORF-kofinanzierter Spielfilm „Club Zero“ im Wettbewerb; „Little Joe“, „kulturMontag“, „Kulturzeit extra“ und „Stars unter Palmen“ im ORF-TV

Wien (OTS) - Während Jessica Hausner mit dem ORF-kofinanzierten Drama „Club Zero“ im Bewerb um die Goldene Palme in Cannes steht, präsentiert sich auch das ORF-TV-Programm ab Montag, dem 22. Mai 2023, wieder ganz im Zeichen der Internationalen Filmfestspiele, die von 16. bis 27. Mai über die Bühne gehen: Neben einem Dacapo für Jessica Hausners „Little Joe“ in ORF 1 widmen sich in ORF 2 der „kulturMontag“ und die traditionelle Sondersendung „Stars unter Palmen“ erneut dem Festival. 3sat zeigt ein „Kulturzeit extra“ und Flimmit präsentiert eine Cannes-Kollektion.

„Club Zero“ im Wettbewerb

Mit der Nominierung ihres sechsten Langfilms hat die Österreicherin Jessica Hausner erneut Chancen auf eine Goldene Palme in Cannes: Als eine von 21 Produktionen ist das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama „Club Zero“ im Wettbewerb der 76. Internationalen Filmfestspiele. Der im Sommer und Herbst 2022 im Vereinigten Königreich und in Wien gedrehte und mit Mia Wasikowska und Sidse Babette Knudsen besetzte Spielfilm beschäftigt sich mit einem gefährlichen Ernährungskult, mit dem eine Lehrerin ihre Schülerinnen und Schüler in den Bann zieht. Für das Drehbuch zeichnet Jessica Hausner gemeinsam mit Géraldine Bajard verantwortlich.

„Little Joe“-Dacapo in ORF 1

Im Wettbewerb in Cannes 2019 mit dem Preis für die beste Darstellerin geehrt, Österreich-Premiere im Rahmen der Viennale’19 und großer Abräumer bei Diagonale und Österreichischem Filmpreis 2020: Im Mittelpunkt von Jessica Hausners „Little Joe“ – zum Wiedersehen am Dienstag, dem 23. Mai, um 1.05 Uhr in ORF 1 – steht eine leidenschaftliche Wissenschafterin, die eine neue Spezies heranzüchtet, die vielleicht doch nicht ganz so harmlos ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn mit den Nebenwirkungen von „Little Joe“ – so der Name einer genmanipulierten Pflanze, die in einem Bio-Labor eigens gezüchtet wurde, um Menschen glücklich zu machen – hat niemand gerechnet. In den Hauptrollen des vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Sci-Fi-Thrillers standen u. a. Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor und David Wilmot vor der Kamera. Für das Drehbuch zeichnet Regisseurin Jessica Hausner gemeinsam mit Géraldine Bajard verantwortlich.

ORF 2 mit „kulturMontag“ und „Stars unter Palmen“

Der „kulturMontag“ widmet sich am 22. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2 den Internationalen Filmfestspielen Cannes, gibt einen Ausblick auf die Höhepunkte des Festivals, bei dem u. a. die vom ORF kofinanzierte Kinoproduktion „Club Zero“ von Jessica Hauner im Wettbewerb um die Goldene Palme rittert, und schaltet live zu ORF-Filmexperte Christian Konrad an die Croisette. In der traditionellen Sondersendung „Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 76. Filmfestspiele von Cannes“ am Samstag, dem 27. Mai, um 23.30 Uhr in ORF 2 (Wiederholung am Sonntag, dem 28. Mai, um 9.05 Uhr) bringen Christian Konrad und Tiziana Arico einen Rückblick und präsentieren die Stars und filmischen Highlights der diesjährigen Festivalausgabe. Darunter die jüngsten, außer Konkurrenz gezeigten Arbeiten von Martin Scorsese, Pedro Almodóvar und James Mangold.

„Kulturzeit extra“ in 3sat

3sat präsentiert am Montag, dem 29. Mai, um 19.30 Uhr ein „Kulturzeit extra: Indiana Jones in Cannes – Hollywoods Superstars und großes Kino“ – eingebettet in den Thementag „Auf der Sonnenseite“.

Cannes-Kollektion auf Flimmit

Flimmit (https://flimmit.at) feiert die Internationalen Filmfestspiele von Cannes auch heuer wieder mit einer eigenen Kollektion, in der zahlreiche teilnehmende, nominierte und ausgezeichnete Filme der vergangenen Jahre zusammengefasst sind. Darunter sind Filmschätze wie Jessica Hausners Drama „Amour Fou“, „Toni Erdmann“ mit Peter Simonischek und Andreas Horvaths Roadmovie „Lillian“, das im Rahmen der Reihe „Quinzaine des Réalisateurs“ bei den Filmfestspielen Cannes 2019 Weltpremiere feierte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at