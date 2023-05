SPÖ-Kucher: „Ambulanzgebühren sind Strafe fürs Erkranken - Keine Amerikanisierungsphantasien in unserem Gesundheitssystem!“

Kritik an Ärztekammer: Wer Ambulanzen entlasten will, muss Ausbau des Versorgungsangebots ermöglichen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zeigt sich wenig verwundert darüber, dass von Seiten einzelner Ärztekammerfunktionäre erneut kein vernünftiger Vorschlag zur dringend nötigen Gesundheitsreform kommt. Stattdessen bedienen sie sich der „Mottenkiste namens Ambulanzgebühren“, die schon unter Schüssel mit Anlauf gescheitert sind. Kucher: „Ambulanzgebühren sind nichts anderes als eine Strafe fürs Erkranken. Sie treffen besonders das unterste Einkommensfünftel und Familien mit Kindern, weil Kinder nun mal öfter krank sind und Kinderärzt*innen fehlen. Wer die Ambulanzen Österreichs tatsächlich entlasten will, muss also den Ausbau des Versorgungsangebots ermöglichen, sonst wird das nichts. Amerikanisierungsphantasien brauchen wir im österreichischen Gesundheitssystem aber nicht!“ ****

Kucher wiederholt daher den SPÖ-Plan gegen den Ärzt*innenmangel in Österreich. „Seit Jahren fordert die SPÖ, den Kampf gegen den Ärzt*innenmangel endlich zu führen. Diesen werden wir nur gewinnen können, indem wir mehr Menschen die Möglichkeit geben, Ärztin oder Arzt zu werden. Es gibt ja genug junge Menschen, die das gerne machen würden. Wir lassen aber Jahr für Jahr nur 10 Prozent aller Bewerber*innen zum Studium zu. Also müssen wir die Medizinstudienplätze verdoppeln!“ Den Universitäten müsse man, so Kucher weiter, freilich die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Damit insbesondere die kassenärztliche Versorgung in Zukunft wieder flächendeckend funktioniert, schlägt Kucher außerdem eine Bevorzugung jener vor, die sich bereit erklären, dem öffentlichen österreichischen Gesundheitssystem für eine gewisse Dauer, etwa als Kassenärzt*innen am Land, zur Verfügung zu stehen. (Schluss) lk/bj

