ARBÖ: „Baby-Expo“, „The Clairvoyants“, „Austria gegen Rapid“ bringen den Wochenend-Stau

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird eher ohne größere Staus und längere Verzögerungen auskommen. Die Ausnahme bildet die Bundeshauptstadt Wien. Hier werden die „Baby-Expo“, der Auftritt der „Clairvoyants“ und das 4. Große Wiener Derby der aktuellen Fußball-Saison für Staus und lange Verzögerungen sorgen.

Von Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 14. Mai wird die Wiener Stadthalle zum Mekka für werdende Eltern und Eltern von Babys und Kleinkindern. Die „Baby-Expo“ öffnet in der Halle D täglich ab 10 Uhr ihre Pforten. Über 200 (inter)nationale Austeller präsentieren bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen für die Kleinsten. Vor allem am Samstag und Sonntag werden Tausende in den 15. Wiener Gemeindebezirk pilgern. Zeitgleich mit dem Ende der Baby-Expo in der Halle D am Sonntag um 18 Uhr startet der Einlass zur Show der „Clairvoyants“ in der Halle F. Thommy Ten und Amélie von Tass präsentieren ab 19 Uhr ihre Show „Zweifach Zauberhaft“ und werden tausende Besucherinnen und Besucher mit unglaublichen Illusionen und mentalmagischen Momenten rund 2 Stunden lang verzaubern.

Viele Besucherinnen und Besucher, sowohl der „Baby-Expo“ als auch der „Hellseher“, werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten Staus und längere Wartezeiten am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Zudem sollten Fahrzeuglenker am Freitag die generelle Kurzparkzone, die von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, beachten. Am Samstag und Sonntag gilt die Kurzparkzone zwar nicht, allerdings gelten die Anrainerparkplätze genauso wie unter der Woche. Diese sind ausschließlich für Besitzer des „Parkpickerls“ für den 15. Bezirk reserviert. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage an. Hier gelten sowohl am Freitag als auch Samstag und Sonntag Tagespauschalen von jeweils 10,- Euro. Wer die Möglichkeit hat, sollte mit den Wiener Linien anreisen. Die Stadthalle ist mit der U-Bahn-Linien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 48 und der Buslinie 48 gut erreichbar





Zwtl.: 4. „Großes Wiener Derby“ sorgt für ausverkauftes Stadion und Staus im 10. Bezirk

Am kommenden Sonntag treten die beiden Wiener Fußball-Großklubs Austria und Rapid zum 4. Mal in der Saison 2022/2023 gegeneinander an. Austragungsort ist die Generali-Arena, die Heimstätte der Wiener Austria. Der Ankick ist für 17 Uhr geplant. Ob Rapid die letzte Chance auf einen Derby-Sieg in dieser Saison ergreifen kann, werden rund 17.000 Fans in der vermutlich ausverkauften Generali-Arena beobachten. Viele Fans beider Mannschaften werden die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug bevorzugen. Daher wird es vor allem auf der Südosttangente (A23) zwischen der Ausfahrt Gürtel und dem Verteilerkreis Favoriten in Richtung Süden bzw. zwischen Knoten Inzersdorf und dem Verteilerkreis Favoriten zu Staus kommen, zeigen die Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten. Aber auch direkt auf den Ausfahrten und am Verteilerkreis sowie in den Straßen in der Umgebung, wie der Czeikegasse, Endlichergasse, Favoritenstraße, Grenzackerstraße und Laabergstraße oder Theodor-Sickel-Gasse. Parkplätze rund um die Generali-Arena sind erfahrungsgemäß an „Derby-Tagen“ ziemlich schnell ausgelastet. „Wir raten den Besuchern, möglichst mit den Öffis anzureisen. Die U-Bahn-Linien U1 und die Buslinien 15A, 68A und 68B halten in der Nähe des Stadions. Außerdem entgehen Fahrzeugbesitzer damit der Gefahr einer eventuellen Beschädigung durch Knallkörper, bengalische Feuer oder Vandalismus“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.





