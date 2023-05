AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 15. Mai

Wie zukunftstauglich ist unser Pensionssystem?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 15. Mai 2023, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek des Parlaments Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Wie zukunftstauglich ist unser Pensionssystem?".

Die Menschen in Österreich erreichen ein immer höheres Lebensalter. Jedes Jahr wächst der Anteil der Pensionist:innen. 2070 wird fast ein Drittel der Bevölkerung in Pension sein. Gleichzeitig steigen staatliche Zuschüsse für die Pensionen. Sind diese treffsicher und ist unser Rentensystem in der derzeitigen Form zukunftstauglich oder braucht es Reformen - und wenn ja, welche?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek des Parlaments abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring:

"Wie zukunftstauglich ist unser Pensionssystem?"

Es diskutieren:

Christoph Zarits (ÖVP), Josef Muchitsch (SPÖ), Rosa Ecker (FPÖ), Bedrana Ribo (Grüne), Yannick Shetty (NEOS)

Expert:innen:

Dinah Djalinous-Glatz (Österreichischer Gewerkschaftsbund) und Winfried Pinggera (Pensionsversicherungsanstalt)

Moderation:

Gerald Groß (Schluss) ned

