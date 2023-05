Hygieneunternehmen Hagleitner: internationaler Preis für Erfindung

Mailand/Zell am See (OTS) - Ein Erzeugnis aus Österreich ist Product of the Year in der globalen Reinigungsbranche geworden, die Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Italien vergeben. Es geht um den ersten automatischen Feuchttuchspender überhaupt. Das Gerät heißt XIBU 2WIPE hybrid, erfunden hat es Österreichs Hygieneunternehmen Hagleitner. XIBU 2WIPE hybrid stellt automatisch Vlies für Vlies bereit: Vlies, um Oberflächen zu desinfizieren.

Sieger unter 22 Kandidaten

22 Kandidaten meisterten die Bewerberhürde und haben sich so für den Wettbewerb qualifiziert. Den Rahmen bildet eine internationale Fachmesse für Reinigung: die ISSA-Pulire in Mailand. Dort standen am 9. Mai 2023 um kurz vor 17:00 Uhr die beiden Sieger-Produkte fest: Gewonnen haben ex aequo XIBU 2WIPE hybrid sowie ein Reinigungsroboter. Katharina und Stefanie Hagleitner nahmen in Mailand den Preis für ihr Unternehmen entgegen.

Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Österreich, und zwar in Zell am See. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Zugleich betreibt das Unternehmen Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten, so agiert es an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern. In 66 Ländern weltweit sind Erzeugnisse ferner über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab; direkt an Privatkunden richtet sich die Marke hagi.

1.314 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt; 133,3 Millionen Euro Umsatz hat die Firmengruppe von April 2021 bis März 2022 erreicht, der Exportanteil macht hiervon 43,3 Prozent aus – so die Zahlen aus dem zweiten Pandemiejahr.

Familie

Hagleitner Hygiene gibt es seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat es 1988 von den Eltern übernommen und führt die Geschäfte seither. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2023 tatkräftig im Management mit: Katharina steuert die Aktivitäten in Italien und lenkt zahlreiche Vertriebsagenden, Stefanie leitet das Produktmanagement und verantwortet die Konsumentenmarke hagi.

Rückfragen & Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Bernhard Peßenteiner

Pressesprecher

+43 5 0456-11303

bernhard.pessenteiner @ hagleitner.com

www.hagleitner.com