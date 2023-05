ORF überträgt musikalisch-artistische Eröffnung der Wiener Festwochen am 12. Mai in ORF 2 und 3sat

Künstlerisches Feuerwerk aus Akrobatik, Klassik, Beat Boxing, Vivaldi, Breakdance und Poesie live vom Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Ein spektakuläres musikalisch-artistisches Kulturfest, garniert mit einem visuellen Fassaden-Feuerwerk: Das erwartet die Wienerinnen und Wiener sowie alle Gäste der Stadt am Freitagabend, dem 12. Mai 2023, bei der Eröffnung der diesjährigen Wiener Festwochen am Rathausplatz. Auf der dort bereits aufgebauten Bühne wurde heute, am Mittwoch, dem 10. Mai, im Rahmen einer Pressekonferenz das Programm der glanzvollen Show präsentiert, die der ORF als langjähriger Medienpartner des Festivals auch heuer wieder – live um 21.20 Uhr in ORF 2 und 3sat – für ein internationales Fernsehpublikum in Österreich, Deutschland und der Schweiz überträgt. Für die Bildregie zeichnet Felix Breisach mit neun HD-Kameras verantwortlich. Der fulminante Open-Air-Event mit musikalischen Überraschungen aus verschiedenen Kunstsparten wird kuratiert von Pianist, Komponist, Dirigent und Humorist Hyung-ki Joo, der im Vorfeld schon verspricht: „Jede Darbietung für sich ist, wie eine gut sortierte Pralinenschachtel, ein kleines Kunstwerk.“ Mit ihm gemeinsam begrüßten Festwochenintendant Christophe Slagmuylder, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und ORF-Sendungsverantwortliche Karin Veitl zum Medientermin. Weiters anwesend u. a.: Francesca Pasquinucci vom Imaginarium Creative Studio, verantwortlich für die Visual Effects auf der Fassade des Wiener Rathauses.

Kaup-Hasler: „Internationalität und Vielfalt“

„Mit großer Freude eröffnen wir am Freitagabend die Wiener Festwochen und laden alle Wienerinnen und Wiener ein, mit uns live am Rathausplatz ein musikalisch-artistisches Fest zu feiern“, sagt die amtsführende Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Die Musiker/innen, Akrobat/innen, Schauspieler/innen, Tänzer/innen und Videokünstler/innen des Eröffnungsabends stehen für Internationalität und Vielfalt. Dank der Fernsehübertragung strahlt diese Eröffnung weit über die Stadt hinaus und stößt das Fenster zur Welt, das die Wiener Festwochen seit 1952 darstellen, weit auf. Mit 36 Produktionen wird das Festival bis zum 21. Juni die Menschen in der ganzen Stadt, in vielen Bezirken und an ungewöhnlichen Spielorten mit Theater, Oper, Musik, Tanz, Performance und bildender Kunst bereichern“, so die Stadtpolitikerin.

Slagmuylder: „Perspektiven erweitern“

„Die große Eröffnung am Rathausplatz ist jedes Jahr ein wichtiger Moment für die Festwochen“, betont Festwochenintendant Christophe Slagmuylder. „Wie das Festival selbst steht die Eröffnungsveranstaltung heuer ganz im Zeichen der Internationalität und der Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir gemeinsam mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Künstler/innen unseren Ansatz, Perspektiven zu erweitern, am Rathausplatz noch ein Stück mehr Breitenwirkung verschaffen. In den kommenden Wochen erwartet uns ein Feuerwerk an Kunst – jetzt können wir uns auf ein artistisches und visuelles Feuerwerk vor dem Rathaus freuen!“, so der scheidende Kulturmanager, der nach der Festivalsaison das Zepter an seinen designierten Nachfolger Milo Rau übergibt.

Joo: Vom Bühnengeschehen „gefesselt werden“

„Ich denke, dass jedes Konzert und jedes Theaterstück voller Überraschungen sein sollte. Das Publikum sollte von dem, was es auf der Bühne erlebt, gefesselt werden und ständig neugierig sein, was als Nächstes passiert. Das ist es auch, was ich mit dem Eröffnungskonzert der diesjährigen Festwochen vermitteln möchte“, sagt der künstlerische Leiter des Eröffnungsprogramms Hyung-ki Joo.

Veitl: „Weit über die Wiener Grenzen sicht- und hörbar machen“

„Die Eröffnung der Wiener Festwochen vom Wiener Rathausplatz ist im Fernsehen nun schon seit vielen Jahren eine lieb gewordene Tradition und der erste Höhepunkt in einer Reihe hochkarätiger Übertragungen im sommerlichen ORF-Kulturkalender“, kündigt Karin Veitl, ORF-Ressortleiterin Musik und Theater sowie Sendungsverantwortliche, an. „Wir freuen uns schon sehr, die aus einer Vielzahl an musikalisch-artistischen Preziosen bestehende Bühnenshow und ihre zahlreichen Mitwirkenden wieder mit entsprechenden Fernsehbildern kreativ in Szene zu setzen und die inspirierende Atmosphäre und festliche Stimmung der Veranstaltung via 3sat auch weit über die Wiener Grenzen sicht- und hörbar zu machen“, so Veitl.

Open-Air-Spektakel mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern

Beim diesjährigen Open-Air-Eröffnungsspektakel trifft Akrobatik auf Klassik, Vivaldi auf Screamin’ Jay Hawkins, Streichquintett auf Breakdance, Poesie auf Flamenco, Beat Boxing auf Chanson. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt feiern ein fulminantes musikalisch-artistisches Fest am Rathausplatz, darunter u. a. Beardyman, Anna-Maria Hefele, Yu Horiuchi, Nadja Maleh, Wolfgang Muthspiel, Sandra Pires, Patrizio Ratto, Valérie Sajdik, Alex Schauer, Marie Spaemann, das Chaos String Quartet, Josef Semeleder und das Freestyle Orchestra, die nicht nur Musik aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen erklingen lassen, sondern immer wieder auf das vielfältige Festwochenprogramm verweisen. Für weitere sinnliche Erlebnisse sorgt das visuelle Fassaden-Feuerwerk auf dem Wiener Rathaus, gestaltet von Imaginarium Creative Studio aus Italien.

Wiener Festwochen u. a. in „kulturMontag“ und „Kultur Heute“

Die Wiener Festwochen sind auch Thema im ORF-„kulturMontag“ (22.30 Uhr, ORF 2). So befasste sich bereits die Sendung am 8. Mai zum Festwochen-Auftakt mit der aktuellen Produktion „Antigone im Amazonas“ des designierten Festwochen-Intendanten, Regisseurs und Autors Milo Rau, der in diesem letzten Teil seiner Antiken-Trilogie die Landlosen-Bewegung in Brasilien unter die Lupe nimmt. Die Ausgabe des Kulturmagazins am 22. Mai widmet sich weiteren Festwochen-Produktionen.

ORF III begleitet die Wiener Festwochen im Rahmen der „Kultur Heute“-Rubrik „Sichrovskys Foyer“ jeweils um 19.45 Uhr. So wird der Kulturkritiker und ORF-III-Moderator insgesamt von vier Inszenierungen berichten: am Montag, dem 15. Mai, über „Pieces of a Woman“ des polnischen Regisseurs Kornél Mundruczó, der auch am Akademietheater inszenieren wird; am Dienstag, dem 23. Mai, über die Bühnenadaption des Romans „Gesang der Fledermäuse“ von Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk mit dem Titel „Drive Your Plow Over the Bones of the Dead“ des britischen Theatermachers Simon McBurney aus dem Theater Akzent; am Freitag, dem 26. Mai, von der Premiere zu „Antigone im Amazonas“ von Milo Rau aus dem Burgtheater; am Dienstag, dem 30. Mai, folgt eine Kritik zu Alban Bergs Oper „Lulu“ in der Inszenierung von Marlene Monteiro Freitas aus dem MuseumsQuartier.

Die aktuelle TV-Kulturberichterstattung des ORF im Rahmen von „Zeit im Bild“ und „Kultur Heute“, der „Daytime“-Sendungen und „Wien heute“ (u. a. mit einem Live-Einstieg anlässlich der Eröffnung am 12. Mai) widmet sich ebenfalls den Produktionen und Ereignissen der Wiener Festwochen 2023.

Umfassende Berichterstattung in ORF-Radios

Das Wiener Kulturfest erhält auch reichlich Raum in den ORF-Radios Ö1 und FM4 – so u. a. in den Ö1-„Journalen“ und im Ö1-„Kulturjournal“ (Montag bis Freitag, 17.09 Uhr). Schon am Sonntag, dem 7. Mai, brachten die Ö1-„Tonspuren“ (20.15 Uhr) unter dem Titel „Ich bin auch nur ein Arschloch.“ einen Aufruf zum Umdenken von Milo Rau. Am Samstag, dem 3. Juni, sendet Ö1 den Premierenmitschnitt von Alban Bergs „Lulu“ (ab 19.30 Uhr), gespielt vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Maxime Pascal. „Zeit-Ton“ (Ö1, 23.03 Uhr) bringt am Mittwoch, dem 7. Juni, einen Beitrag zur Premiere von „Song of the Shank“ von George Lewis im Rahmen der Wiener Festwochen.

FM4 berichtet von der Eröffnung der Festwochen am Rathausplatz und stellt über die gesamte Festivaldauer immer wieder ausgesuchte Festivalprojekte vor.

ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT

Im Rahmen des ORF.at-Netzwerks informieren zahlreiche Channels von News über Wien und Ö1 bis TVthek und Sound aktuell über die Wiener Festwochen 2023. Ein eigens gestaltetes multimediales Special auf der neuen digitalen Plattform ORF Topos wirft nicht nur einen ausführlichen Blick auf das künstlerische Festivalgeschehen allgemein, sondern informiert in Vorschauen, aktuellen Berichten und Kritiken auch detailliert über einzelne, besonders spannende Produktionen und verlinkt darüber hinaus Storys anderer Channels. Die ORF-TVthek wird die TV-Übertragung der Eröffnung österreichweit als Live-Stream anbieten sowie einen Video-on-Demand-Schwerpunkt mit Sendungen und Beiträgen rund um das Festival einrichten, für die entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind.

Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen der Kultur-Topstory (Seite 110) und des Magazins „Kultur und Show“ (ab Seite 190) über Eröffnung, Höhepunkte und Programm (Seite 415).

