Barbara Stöckl im Gespräch mit Robert Kratky, Missy May und Dimitar Stefanin, Pater Johannes Pausch und Esther Fellhofer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 11. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 „Ö3-Wecker“-Moderator Robert Kratky, das „Dancing Stars“-Finalpaar Missy May und Dimitar Stefanin, Pater Johannes Pausch und Spitzenläuferin Esther Fellhofer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich freue mich einfach, dass ich 50 werden darf“, sagt Ö3-Wecker-Anchor Robert Kratky über seinen bevorstehenden runden Geburtstag. Seit mehr als 30 Jahren ist der gebürtige Salzburger schon beim Radio tätig. Im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sich der Wahl-Kremser von seiner ganz persönlichen Seite und erzählt auch über die enge Beziehung zu seinen Eltern. Privat sucht der Muntermacher der Nation regelmäßig den Adrenalinkick, sei es beim Fallschirmspringen, Tauchen oder Motorradfahren.

Wenn man die ORF-Show „Dancing Stars“ mitverfolgt, weiß man, dass auch beim Tanzen viel Adrenalin durch den Körper rauscht. Missy May und Dimitar Stefanin haben es geschafft und stehen im Finale der diesjährigen Staffel. Der Sängerin und Schauspielerin, die nach dem gesundheitlichen Ausstieg von Karina Sarkissova spontan eingesprungen ist, konnte der Trainingsrückstand nichts anhaben. Über den „Dancing Stars“-Triumph würde sich auch der Profi-Tänzer an ihrer Seite sehr freuen, zumal es der erste für den vierfachen bulgarischen Meister wäre. Was sich das Team „Löwenherz“ für das große Finale vorgenommen hat, verraten die beiden im Nighttalk „Stöckl“.

Benediktinermönch und Psychotherapeut Pater Johannes Pausch gründete vor genau 30 Jahren das Europakloster Gut Aich in St. Gilgen am Wolfgangsee. Mittlerweile ist der 74-Jährige für sein Wissen über Klostermedizin und Heilkräuter über die Grenzen hinaus bekannt. „Bitter macht lustig“, betont der gebürtige Bayer die aufmunternde Wirkung von Bitterkräutern. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der Autor des Buches „Erkenntnis“ auch von seiner amüsanten Begegnung mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl.

Esther Fellhofer ist in der Weltspitze angekommen. Die gebürtige Oberösterreicherin, die bis vor wenigen Jahren noch nicht einmal Laufschuhe besaß, zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Trailrunnerinnen. Das Laufen im Gelände, mitunter bis zu 250 km lang und nicht selten auch in den Bergen, wurde innerhalb kurzer Zeit zur absoluten Leidenschaft der studierten Lebensmitteltechnologin. Bei der Mountain- und Trailrunning-Weltmeisterschaft, die von 6. bis 10. Juni in Innsbruck-Stubai stattfindet, genießt sie als Wahl-Tirolerin Heimvorteil.

