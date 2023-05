Vortrag „Bildungseinrichtungen“ im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Bis Februar 2024 ist im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Zugang: Amtshaus-Rückseite) eine Sonder-Ausstellung zum Thema „Bildungseinrichtungen in Ottakring“ zu sehen. Parallel zu der Schau findet am Donnerstag, 11. Mai, ab 18.00 Uhr, ein Vortrag samt einer „Power-Point-Präsentation“ statt. Die ehrenamtliche Bezirkshistorikerin Edith Fridrich spricht über das Wiener Bildungswesen und geht dabei ausführlich auf aktuelle und nicht mehr bestehende Unterrichtsstätten im 16. Bezirk ein. Von verschiedenen Pflichtschulen bis zur HTL Wien West, der Volkshochschule sowie einer „Waldschule“ erstrecken sich die Angaben. Der Zutritt in das Museum und die Teilnahme an der Veranstaltung sind kostenlos. Info: Telefon 4000/16 127 bzw. E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

Gestaltet wurde die Sonder-Ausstellung durch Edith Fridrich, Renate Pfeiffer und Jochen Müller. Vielfältiges Bildmaterial, aufschlussreiche Texte sowie Objekte (Kinder-Schreibtisch aus der Zeit um 1920, Schultasche aus etwa 1960, u.a.) beleuchten langjährige Entwicklungen auf dem Bildungssektor in Ottakring. Nähere Informationen über den Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Sammlung, temporäre Dokumentationen, u.v.a.) lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

