„Goldene Note 2023“: Leona König moderiert mit Norbert Oberhauser diesjähriges Finale

Abschlussgala des Klassik-Nachwuchsförderpreises am 2. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die neun Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2023“ stehen längst fest und proben bereits für ihren Auftritt bei der Abschlussgala des Klassik-Nachwuchsförderpreises, die am Freitag, dem 2. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen ist. Noch bis Sonntag, den 14. Mai, (23.59 Uhr) läuft das Online-Voting für den Publikumspreis, bei dem die Zuseherinnen und Zuseher unter https://tv.ORF.at/goldenenote für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten abstimmen können. Tickets für das große „Goldene Note“-Finale können noch unter https://tickets.ORF.at erworben werden. Gemeinsam mit Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) und „Goldene Note“-Begründerin, moderiert heuer Norbert Oberhauser die glanzvolle Fernseh-Show für die ganze Familie. Der beliebte „Studio 2“-Präsentator bewies bisher u. a. mit der Moderation von TV-Events wie der LICHT INS DUNKEL-Gala oder „Dancing Stars“, dass er auch auf dem eleganten Showparkett zu Hause ist. Bei einem Fototermin im ORF-Zentrum trafen Leona König und Norbert Oberhauser erstmals aufeinander.

König, engagierte Nachwuchsförderin und Mutter einer Teenager-Tochter, blickt mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit: „Wir haben schon beim Foto-Shooting viele lustige Momente gehabt: Er ist nicht nur ein toller Moderator, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker und humorvoller Entertainer – ich freue mich schon sehr, die ‚Goldene Note 2023‘ gemeinsam mit Norbert Oberhauser zu präsentieren.“

Oberhauser: „Freude schöner Götterfunken! Es geht um Kinder, um Musik, um Tanz und um eine großartige Chance. Sensationell, was Leona König und der ORF da jedes Jahr im Dienst der Nachwuchsförderung auf die Beine stellen. Von mir gibt es die Note 1 für die ‚Goldene Note‘ – ich freue mich schon auf diese wunderbare Aufgabe“, so der Moderator und Vater zweier Söhne im Alter von sieben und neun Jahren.

Details zum „Goldene Note“-Finale 2023

Sechs Mädchen und drei Burschen im Alter von zehn bis 18 Jahren – Details unter https://tv.ORF.at – treten im heurigen „Goldene Note“-Finale in den Genres „Streichinstrumente“ (Violine, Violoncello), „Blasinstrumente“ (Klarinette, Trompete) sowie erstmals „Ballett und Zeitgenössischer Tanz“ um den ersten Platz in ihrer Kategorie an. Die Gewinnerentscheidung trifft eine Starjury aus renommierten Größen des Klassikgenres. Neben den Solo-Auftritten in der TV-Gala erwarten die jungen Künstlerinnen und Künstler attraktive Preise, darunter professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses mit arrivierten Musikerinnen und Musikern oder Studiensemester an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), weiters die Teilnahme an der Konzertreihe „Meet Alma“ der jungen Komponistin, Pianistin und Geigerin Alma Deutscher, die Teilnahme an Projekten des IMF und von Leona König sowie an der ebenfalls von König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Künstler/innen ein Stück ihres Weges begleitet, außerdem die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein Konzert oder eine Aufnahme. Die Gewinner/innen der „Goldenen Note 2023“ werden im Finale mit einer Trophäe ausgezeichnet und treten gemeinsam mit Mitgliedern der hochkarätigen Starjury auf.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at