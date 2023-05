125 Jahre Bayer in Österreich: Näher zusammenrücken und gemeinsam Gutes tun: Team Bayer Austria engagiert sich sozial und ökologisch

Acht gemeinsame Einsätze in Caritas Einrichtungen / 855 Jungbäume für einen klimafitten Mischwald gesetzt

Wien (OTS) - Am 1.Oktober 1898 wurde die erste Bayer-Niederlassung in Österreich in der Hegelgasse in Wien gegründet. Somit feiert Bayer Austria in diesem Jahr das 125-jährige Bestehen und hat es sich dabei zum Ziel gesetzt, dem Land etwas zurückzugeben – den Menschen und der Natur.

Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, ist ein zentrales Element der Strategie und der Werte von Bayer. Im Sinne unserer Vision „Health for All, Hunger for None“ setzen wir uns überall auf der Welt für inklusives Wachstum und den verantwortungsbewussten Einsatz von Ressourcen ein – zum Wohle der Menschen und unseres Planeten.

125 Jahre Bayer in Österreich - mindestens 125 Stunden soziales Engagement

Bayer Austria hat in den vergangenen Jahren sowohl Geld- als auch Produktspenden an die Caritas geleistet. Anlässlich des Jubiläumsjahres steht das gemeinsame soziale Engagement im Mittelpunkt. Ausmalen, Kochen, eine Beet-Einfassung zimmern, einen Barfußweg anlegen, um die sensorische Wahrnehmung zu schulen - gemeinsam mit der Caritas wurden acht unterschiedliche Social Team Days in Caritas Häusern in Wien, Nieder- und Oberösterreich und der Steiermark organisiert. Benötigte Materialien, wie Farbe oder Lebensmittel werden in Form einer Spende von Bayer Austria übernommen, die Teilnehmer*innen für den ehrenamtlichen Einsatz freigestellt.

„Die Resonanz bei den teilnehmenden Mitarbeiter*innen ist unglaublich positiv“, berichtet Geschäftsführer Lieven Hentschel. „Sich außerhalb des Arbeitsalltags gemeinsam zu engagieren, mit Menschen in Kontakt zu kommen und als Team einen sinnvollen Beitrag zu leisten ist sehr berührend und bereichernd. Zusammen werden wir die als Ziel gesetzten 125 Stunden soziales Engagement bei weitem übertreffen.“

Anpacken und gemeinsam etwas bewegen

Anpacken und mithelfen hieß es Anfang Mai bei einer weiteren Aktion. Dabei wurde von Bayer Austria Mitarbeiter*innen eine zerstörte ehemalige Waldfläche in Waidhofen an der Thaya im nördlichen Waldviertel wieder aufgeforstet. Mit fachkundiger Unterstützung von „Wald4Leben“ (www.wald4leben.at) setzte das Team Bayer Austria engagiert 855 Jungbäume auf einer Aufforstungsfläche in Hollenbach, die ohne Spenden nicht wieder aufgeforstet würde.

Eine durch den Klimawandel bedingte über mehrere Jahre anhaltende Trockenheit hat zu einem massiven Borkenkäferbefall der Fichten geführt. Das Ergebnis waren allein im Waldviertel 20.000 Hektar Kahlschlagfläche. Buchen, Eichen, Douglasien und Lärchen – diese vier beim Bayer Austria Team-Event gepflanzten Baumarten sollen künftig dazu beitragen, einen klimafitten Mischwald zu entwickeln. „Das Wald4Leben“-Team sorgt dafür, dass die Setzlinge gut anwachsen und sich in den nachfolgenden zehn Jahren zu einem gesunden Baumbestand entwickeln.

