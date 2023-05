Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring: Ein Fest für die ganze Familie

Wien (OTS) - Am 13. Mai gibt es beim Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring wieder Spiel, Spaß und Informationen für Groß und Klein. „Themen wie Wildtiere, Artenvielfalt und die Bedeutung des Waldes für unser Klima stehen dabei im Mittelpunkt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „In der Waldschule und im Wald rundherum gibt es immer viel zu entdecken!“

Wald erleben

Die Waldschule, die inmitten von Wald und Wiesen am Wilhelminenberg im 16. Wiener Gemeindebezirk liegt, wird vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien geführt. Pädagogisch geschulte Mitarbeiter*innen vermitteln den Kindern dort bereits seit 1998 das Ökosystems Wald in allen seinen Aspekten. Neben Boden, Pflanzen- und Tierarten stehen auch die Funktionen des Waldes und der Bäume für Menschen und Umwelt im Vordergrund. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz: Waldexkursionen, Spiele und zahlreiche Anschauungsobjekte von Tieren und Pflanzen machen jeden Waldschultag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch bei dem jährlich veranstalteten Familienerlebnistag steht das Erlebnis Wald im Mittelpunkt.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm beim Familienerlebnistag richtet sich an Groß und Klein. In der Waldwerkstatt können Kinder und Eltern den Wald bastelnd erfahren. Wer seine Fähigkeiten als Förster*in testen möchte, kann dies bei der Holzsägestation tun und bei der spannenden Rätselrallye erfahren die Besucher*innen Wissenswertes zur Tier- und Pflanzenwelt des Waldes. Mutige können auf der 31 Meter hohen Jubiläumswarte direkt neben der Waldschule einen herrlichen Rundumblick über die Stadt und den angrenzenden Wienerwald genießen. Und wer bei all den Aktivitäten hungrig wird, kann sich bei Bärlauchsuppe und Steckerlbrot eine Weile ausrasten. Für den harmonischen Ausklang des Tages sorgt das abendliche Lagerfeuer.

Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring

Wann: Samstag, 13. Mai 2023 von 12.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Waldschule Ottakring, Johann Staud-Straße 80, 1160 Wien

Anreise öffentlich: 46A oder 46B Station Feuerwache Steinhof, ca. 25 min. Fußweg bis zur Waldschule; 52B Station Siedlung Kordon, ca. 10 min Fußweg bis zur Waldschule

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

Mail: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

Web: wald.wien.gv.at