AVISO: Kick-off-Veranstaltung zum Nachbarschaftstag 2023

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ findet der diesjährige Nachbarschaftstag am 26. Mai wieder mit einer Vielfalt an Veranstaltungen statt. Den Auftakt dazu bildet das „Frühstück in Fünfhaus“ am 23. Mai.

Im Rahmen des internationalen Nachbarschaftstages gibt es auch heuer wieder zahlreiche Angebote für eine lebendige Nachbarschaft in Wien: Von Straßenfesten und Flohmärkten über Pflanzentauschbörsen und Bastelworkshops bis hin zu Picknicks und vielem mehr. Als Auftakt veranstalten die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien und die Hilfswerk Nachbarschaftszentren ein „Frühstück in Fünfhaus“. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Gebäck einen Überblick über das bunte Programm des diesjährigen Nachbarschaftstages am 26. Mai zu verschaffen.

Der Nachbarschaftstag fand erstmals 1999 in Paris statt und wird weltweit gefeiert. In Wien ist er eine Gemeinschaftsaktion vieler Organisationen, Institutionen und Einzelinitiativen mit dem Ziel, ein solidarisches und gutes Zusammenleben in der Stadt zu fördern. Bürgermeister Michael Ludwig übernimmt den Ehrenschutz für den Nachbarschaftstag 2023.

„Frühstück in Fünfhaus“ – Kick-off zum Nachbarschaftstag 2023

Zeit: Dienstag, 23. Mai 2023, 10.00 Uhr

Ort: Friedrichsplatz 1 (hinter dem Amtshaus), 1150 Wien

Nähere Informationen zum Nachbarschaftstag: www.nachbarschaftstag.at

Medienvertreter/innen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

U.A.w.g.: nina.wagner@wiener.hilfswerk.at

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

