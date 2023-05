Zierfuß zu Schulplatzzuweisungen: Erneut Chaostage in der Wiener Bildungsdirektion

Schulplatzzuweisung für mindestens 1.000 Wiener Tafelklässler passiert willkürlich – SPÖ und NEOS ignorieren permanent Wünsche von Eltern, Lehrkräften und Direktoren

Wien (OTS) - „Einmal mehr erleben wir Chaostage in der Wiener Bildungsdirektion. Unzählige Beschwerden von Eltern aber auch Direktoren legen Intransparenz und Willkür bei der heurigen Schulplatzzuweisung offen“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. So erhalten laut Angaben der Bildungsdirektion mindestens 1.000 Wiener Volksschülerinnen und Volksschüler nicht ihren angegebenen Wunschplatz in einer Wiener Volksschule, sondern landen ohne Rücksprache etwa in verschränkten Ganztagsschulen oder noch gar nicht fertiggebauten Campusschulen. Während Volksschuldirektoren fertige Listen an die Bildungsdirektion schicken, kommen komplett veränderte Listen zurück. „Objektive Kriterien sind für viele Eltern und Direktoren längst nicht mehr nachvollziehbar. Stadtrat Wiederkehr muss endlich Ordnung in das Chaos dieser Behörde bringen“, so Zierfuß.

„Dazu kommt, dass mit der willkürlichen Zuteilung die Wahlfreiheit der Eltern bei der Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder von der Wiener Bildungsdirektion außer Kraft gesetzt wird. Offenbar entscheidet in Wien mittlerweile die Bildungsdirektion, wie der Nachmittag der Wiener Schulkinder auszusehen hat. Das ist anmaßend und inakzeptabel“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. „Dass SPÖ und NEOS permanent über die Wünsche und Bedürfnisse von Eltern drüberfahren, ist jedoch keine weitere Überraschung. Man denke hier etwa an die zwangsweise Umstellung von Halbtagsschulen in Ganztagsschulen oder die Suche nach Ausweichquartiere für Schulrenovierungen. Die Wünsche von Eltern, Lehrkräften und Direktoren stehen bei SPÖ und NEOS immer an letzter Stelle“, so Zierfuß abschließend.

