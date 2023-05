Reminder: Einladung Hyprid-PK Initiative "Recht auf Pflege"

Wien (OTS) - Einladung zur Hybrid-Pressekonferenz: Initiative „Recht auf Pflege“

12. Mai 2023, 10 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Alle Österreicher:innen haben das Recht auf professionelle Pflege. Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege endlich verbessert werden.

Deswegen startet der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) am Tag der Pflege, 12. Mai 2023, die Pflegeinitiative „Recht auf Pflege“. Die Kampagne, die darauf aufmerksam macht, was es braucht, damit die gesundheitliche und pflegerische Versorgung für alle Menschen in Österreich sichergestellt werden kann, inkludiert auch eine Petition.

Am 12.05.2023 werden die Kernpunkte der Kampagne vorgestellt.

Ihre Gesprächspartnerinnen vor Ort sind:

Mag. Elisabeth Potzmann , Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

, Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband Birgit Meinhard-Schiebel , Präsidentin Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger

, Präsidentin Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger Waltraud Duven, stellvertretende Vorsitzende Bundesverband Selbsthilfe Österreich

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter pr@oegkv.at. Online-Teilnehmer:innen wird der Link vor der Veranstaltung per Mail übermittelt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

Kerstin Meisterl

Öffentlichkeitsarbeit

01/478 24 10- 17

pr @ oegkv.at

www.oegkv.at