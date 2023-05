Runde 2: Das zweite Ö3-Podcast-Festival am 1. Juni in Wien

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr holt Ö3 auch dieses Jahr die heimischen Podcast-Szene auf die Bühne

Wien (OTS) - 10 Sessions, 20 Speaker/innen und 300 Gäste: Das ist das eindrucksvolle Resümee des ersten Podcast Festivals Österreichs, das Ö3 2022 veranstaltet hat. Jetzt geht’s in Runde zwei: Am Donnerstag, den 1. Juni bittet Ö3 wieder im Jo&Joe Wien die österreichische Kreativszene auf die Bühne. Mit dabei sind „Treffen sich Drei“, der Podcast von Christl Clear, Michi Buchinger und Thomas Brezina, „Wer nichts weiß, muss alles essen“ vom Verein „Land schafft Leben“ – die Gewinner/innen des Ö3-Podcast-Awards 2023 – „Frauenfragen“ von Mari Lang oder der deutsche Weinpodcast „Terroir & Adiletten“ von Winzer Willi Schlögl und Rapper Curly. Neu dieses Jahr: Workshops, Case-Studies und Keynotes, die für neue Inputs rund um die Themen Podcasts und Audio sorgen.

Eine Plattform zum Austausch für das kreative Österreich

Ein Tag rund um das Thema Audio: Mit einem Mix aus Entertainment und Information bringt das Ö3-Podcast-Festival in zwölf Sessions einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Podcast- und Kreativszene des Landes auf die Bühne. Die Themen: digitale Trends, Podcasts und Audio, die Zukunft und in welche Richtung sich diese Themen entwickeln (könnten).

Zum ersten Mal bietet Ö3 heuer Workshops an: „Fünf Ideen für Deinen Sorytelling-Podcast“ mit Jeane Drach – OH WOW-Podcasts oder „Social Media und Medienrecht: Must Knows fürs Podcasten“ mit der Medienanwältin Eva Hammertinger. Außerdem präsentieren Eddy Okyere (Jung von Matt Next Alster) oder Max Schnürer (buero butter) Case Studies. Im Anschluss lädt Ö3 bei der Festival Afterhour zum Networking unter dem Motto „Creatives meet Creators“ ein. Der Fokus:

eine Plattform zum Austausch und Networking für das kreative Österreich zu schaffen.

Informationen zur Veranstaltung und Tickets zu gewinnen gibt’s auf der Website des Ö3-Podcast-Festivals:

https://www.oe3-podcastfestival.at/

Das Line-Up (Stand 10.5.2023):

13:00 Uhr: PRÄSENTATION & TALK

Wer nichts weiß, muss alles essen

Hannes Royer & Maria Fanninger

13:35 Uhr: KEYNOTE

Wie sich funk verändert, um die Jüngsten

zu erreichen

Magdalena Stefely | funk

14:05 Uhr: TALK

Let's talk about ... Mental Health

Astrid & Sophie | "Schauma mal" Podcast

14:35 Uhr: LIVE-PODCAST

Frauenfragen

Mari Lang

15:10 Uhr: KEYNOTE

Failure Sucks. But Instructs.

Dejan Stojanovic | Fuckup Nights

15:40 Uhr: CASESTUDY: SCAMBIT

WTF happened to Storytelling-Podcasts?!

Jan Philip Wilhelm & Julius Wußmann | ACB Stories

16:10 Uhr: LIVE-PODCAST

Treffen sich Drei

Christl Clear, Michi Buchinger & Thomas Brezina

16:45 Uhr: CASESTUDY: BMW HYPNOPOLIS

Ein fiktiver Podcast ohne Produkt und Marke

Eddy Okyere | Jung von Matt Next Alster

17:15 Uhr: KEYNOTE

Künstliche Intelligenz und die Zukunft des Podcasting

Adrian Spataru | Cleanvoice AI | Universitäts-Lektor

17:45 Uhr: CASESTUDY

Der Anne Frank Podcast

Max Schnürer | buero butter

18:15 Uhr: KEYNOTE

How to Bohl! Einblicke in das Werden und den Alltag eines Comedian Dr.Bohl

18:40 Uhr: LIVE-PODCAST

Terroir & Adiletten

Willi Schlögl & Curly

ab 19:00 Uhr: Festival Afterhour

Moderiert wird das Event von den Ö3-Moderatorinnen Tina Ritschl und Eva Hettegger.

