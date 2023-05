ASFINAG-Medientermin am 15. Mai mit Klimaschutzministerin Gewessler und ASFINAG-Vorstand Hufnagl

ASFINAG-Energiestrategie

Wien (OTS) - Das erklärte Ziel der ASFINAG ist es, bis 2030 bilanziell stromautark zu sein. Neben der Reduzierung des Eigenbedarfs soll dieses Ziel auch durch die Eigenproduktion von grünem Strom erreicht werden.

Wie genau die Energiestrategie der ASFINAG aufgebaut ist und mit welchen Maßnahmen im Detail die Stromautarkie erreicht werden soll, ist Inhalt des Medientermins mit

Klimaschutzministerin Leonore GEWESSLER

ASFINAG-Vorstand Hartwig HUFNAGL

zu dem wir sehr herzlich einladen.

Datum: Montag, 15. Mai 2023, um 9:00 Uhr

Location: S 1 Anschlussstelle Mannswörth

Anfahrtsbeschreibung:

Von der S 1 kommend in Fahrtrichtung Schwechat nehmen Sie bitte die S 1 Ausfahrt Mannswörth/OMV. Im Kreisverkehr wieder Richtung S 1 auffahren und gleich am Anfang der Auffahrtsrampe rechts in den Grünbereich (beim Handymasten – Zelt sichtbar) einfahren.

Von der A 4 kommend (beide Fahrtrichtungen) nehmen Sie bitte die A 4 Ausfahrt zur S 1 im Knoten Schwechat und verlassen Sie die S 1 bei der Ausfahrt Mannswörth/OMV wieder. Nach der Ausfahrt rechts abbiegen, am ÖAMTC vorbei und im Kreisverkehr wieder Richtung S 1 auffahren. Gleich am Anfang der Auffahrtsrampe rechts im Grünbereich (beim Handymasten) sehen Sie bereits das Zelt.

Wir freuen uns, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at