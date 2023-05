10. Bezirk: „Drehorgel-Festival 2023“ von 12. bis 14. Mai

Werkel-Leute im Böhmischen Prater, Info: office@reinhardt.at

Wien (OTS/RK) - Rund 50 Werkel-Frauen und –Männer aus 7 Ländern nehmen am „39. Internationalen Drehorgel-Festival“ teil. Veranstaltet wird die Zusammenkunft der Leierkasten-Spieler*innen von der Vereinigung „Österreichs Drehorgelklub Wien“. Mit einem Abend-Empfang für die Werkel-Musiker*innen am Freitag, 12. Mai, geht das Treffen in Wien-Favoriten im Böhmischen Prater los (19.00 Uhr: Lokal „Bierstadl“). Am Samstag, 13. Mai, musizieren die Orgel-Kurbler*innen aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn und anderen Staaten von 9.00 bis 12.00 Uhr an mehreren Stellen in der Fußgeher*innenzone Favoriten (Bereich zwischen Reumannplatz und Columbusplatz). Anschließend wird von 13.30 bis 18.00 Uhr an zahlreichen Orten im Böhmischen Prater-Areal, unter anderem nächst dem Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c), konzertiert. Überall ist das Zuhören gratis. Die Werkel-Leute freuen sich aber über Trinkgelder.

Telefonische Auskünfte zum „MEMUSI“-Fest: 0664/160 89 00

Mit einem Freiluft-Gottesdienst geht das „Drehorgel-Fest 2023“ am Sonntag, 14. Mai, um 10.00 Uhr, im Böhmischen Prater nächst dem „Riesenrad“ weiter. Von 11.00 bis 18.00 Uhr verteilen sich die Leierkasten-Musikant*innen auf dem Prater-Gelände, um dort beschwingte und anrührende Lieder vorzutragen. Auch an dem Tag sind alle melodiösen Darbietungen kostenlos. Die traditionelle Versammlung der weit gereisten Werkel-Eigentümer*innen hat die Kurz-Bezeichnung „MEMUSI“ („MEchanische MUsik“). Informationen über die Festivität erhalten Interessierte unter der Rufnummer 0664/160 89 00 (Obmann Franz Reinhardt). Auskünfte via E-Mail: office@reinhardt.at.

Allgemeine Informationen:

Österreichs Drehorgelklub Wien: www.böhmischerprater.at/drehorgelklub/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

