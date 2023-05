MORGEN: PK Volkshilfe-Umfrage zu Pflege: Tut die Regierung genug für die Pflege?

Klare Antworten der Menschen in Österreich auf wichtige Pflege-Fragen.

Wien (OTS) - Dauerhafte Gehaltserhöhungen? Ein Gehalt während der Pflegeausbildung? Ist Pflege ein attraktives Berufsfeld?: Zu all diesen Fragen haben die Menschen in Österreich eine klare Meinung. Und sie geben Antwort auf die Frage, ob die Regierung genug unternimmt, um die Pflege und Betreuung in Zukunft sicher zu stellen.



Wir stellen die Ergebnisse des aktuellen repräsentative Volkshilfe Pflege Sozialbarometer vor und erneuern die dringendsten Forderungen zur akuten Personalkrise. Und präsentieren Vorschläge zur nötigen Reform der Rot-Weiß-Rot Card.



Ihre Gesprächspartner:

- Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich

- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

- Maria Panzenböck-Stockner, Bereichsleiterin Pflege Volkshilfe NÖ

- Manuela Pracher, Pflegedienstleitung Volkshilfe Wien



Die Pressekonferenz ist auch als Live-Stream verfügbar.

Um Anmeldung wird gebeten: erwin.berger @ volkshilfe.at

PK Volkshilfe Umfrage zu Pflegethemen

Datum: 11.05.2023, 09:30 - 10:15 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Großer Saal

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

+43 676 83 402 215

erwin.berger @ volkshilfe.at