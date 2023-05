Rückkehr an die ÖAW: Zeilinger Festredner bei Feierlicher Sitzung am 12. Mai

ÖAW-Präsident Faßmann: „Einzigartiges Jahr in der Akademiegeschichte“ ++ Auch Präsident Van der Bellen und Minister Polaschek halten Reden

Wien (OTS) - Der Höhepunkt des Akademiejahres steht bevor: Am 12. Mai lädt die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zu ihrer jährlichen Feierlichen Sitzung ein, um die vergangenen 12 Monate Revue passieren zu lassen, Ausblicke auf kommende Vorhaben zu geben und errungene Erfolge zu feiern. Ein ganz besonderer Moment wird dabei im Zentrum stehen: die Vergabe des Nobelpreises für Physik an Anton Zeilinger. Unter dem Titel „Wissenschaft in Österreich” wird der Quantenphysiker, der die vergangene Feierliche Sitzung noch selbst als damaliger Präsident der ÖAW eröffnet hatte, dieses Mal als Festredner auftreten und persönliche Einschätzungen und Erfahrungen zur heimischen Forschungslandschaft teilen.

Die Feierliche Sitzung und die Rede von Anton Zeilinger können im Livestream verfolgt werden. ÖAW-Präsident Heinz Faßmann freut sich auf zahlreiche Zuseher:innen: „Die Akademie blickt auf ein wirklich einzigartiges Jahr in ihrer Geschichte zurück, und wir wollen unsere Erfolge in Wissenschaft und Forschung mit der Öffentlichkeit teilen, die wesentlich zu diesen Erfolgen beigetragen hat und der wir danken möchten. Ich freue mich darauf, viele Zuseherinnen und Zuseher im Livestream und Anton Zeilinger in unserem Festsaal an der Akademie begrüßen zu können.“

Beam me up! Mit Quanten zum Nobelpreis

Zeilinger war im Dezember 2022 in Stockholm mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden – als erster Österreicher seit 1945. Geboren in Ried/Innkreis in Oberösterreich, studierte er Physik und Mathematik an der Universität Wien. Nach seiner Dissertation 1971 führte ihn seine wissenschaftliche Laufbahn an das Atominstitut in Wien, an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie an die TU München. 1990 wurde er Professor für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck, 1999 erhielt er die Professur für Experimentalphysik an der Universität Wien, die er bis zu seiner Emeritierung 2013 bekleidete.

Zeilinger ist als Mitglied und Forscher mit der ÖAW seit Langem eng verbunden. Im Jahr 2003 war er Mitbegründer des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW, an dem er bis heute forscht. Von 2004 bis 2013 leitete er das Institut in Wien, bevor er zum Präsidenten der ÖAW gewählt wurde. Diese Funktion übte Zeilinger bis Mitte 2022 aus.

Im Fokus der Forschungsarbeiten und von Hunderten Publikationen Zeilingers steht das Phänomen der quantenphysikalischen Verschränkung, die rätselhafte Verbindung zwischen zwei Teilchen, die unabhängig von ihrer Entfernung einen identischen Zustand annehmen. Für seine grundlegenden und bahnbrechenden Forschungsarbeiten in diesem Bereich wurde Zeilinger schließlich mit der bedeutendsten aller wissenschaftlichen Auszeichnungen, dem Nobelpreis, gewürdigt.

Alle Höhepunkte im Livestream

Neben Nobelpreisträger Anton Zeilinger sprechen weitere hochrangige Gäste. Bundespräsident Alexander van der Bellen wird als Schirmherr der ÖAW ebenso eine Rede halten wie Wissenschaftsminister Martin Polaschek.

Die Veranstaltung ist vor Ort bereits ausgebucht, wird aber ab 11 Uhr im Livestream übertragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termin

Datum: 12. Mai 2023, 11:00 Uhr

Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien, Österreich





Livestream FEIERLICHE SITZUNG 2023

