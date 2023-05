Vorsorgevollmacht – brauch ich das?

Einladung zum Infoabend

Orth an der Donau (OTS) - Im Rahmen einer Vortragsreihe lädt das Community Nursing Team in Orth an der Donau regelmäßig zu Informationsveranstaltungen. Am 25.05.2023 informiert Notar Mag. Wolfgang Pfeffer zum Thema Vorsorgevollmacht.

Wer aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls seine rechtlichen oder gesundheitlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, benötigt einen Menschen, der sich darum kümmert. Mit einer Vorsorgevollmacht kann man entsprechende Vorkehrungen treffen.



Unter dem Motto „Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung“ findet am 25.05.2023 von 18:30 bis 20:00 Uhr im Gemeindesaal der Marktgemeinde Orth an der Donau (Am Markt 26) ein Vortrag zur Vorsorgevollmacht statt. Mag. Wolfgang Pfeffer vom Notariat Pfeffer & Richter in Groß-Enzersdorf informiert über die rechtlichen Rahmenbedingungen und beantworte auch gerne Fragen zu dem Thema.

„Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung“



25.05.2023, 18:30 bis 20:00 Uhr

Gemeindesaal, Am Markt 26, 2304 Orth/Donau

Die Teilnahme ist kostenlos!



Um Anmeldung wird gebeten unter:

community.nursing.noe @ johanniter.at M +43 676 83 112 576



Wie hilft die Community Nurse?

Die meisten Menschen möchten auch im Alter möglichst lange gesund und selbstständig in der gewohnten Umgebung leben. Die Community Nurse begleitet Betroffene und ihre Angehörigen auf diesem Weg. Sie macht Hausbesuche und bietet individuelle Beratung zur Gesundheitsvorsorge sowie zu Pflege- und Hilfsleistungen an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die noch möglichst lange aktiv und selbstbestimmt leben möchten, aber auch an Pflegebedürftige und Angehörige. Das Angebot der Community Nurse steht den Bürger:innen der Gemeinden Orth an der Donau, Andlersdorf, Mannsdorf an der Donau, der Marktgemeinde Eckartsau, Kopfstetten, Pframa, Wagram an der Donau und Witzelsdorf zu Verfügung. Das Angebot ist kostenlos und wird durch das Programm NextGenerationEU gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at