TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Gepackelt, beworben, geworden" von Peter Nindler

Ausgabe vom Mittwoch, 10. Mai 2023

Innsbruck (OTS) - Werden bei Hannes Tratters Bestellung zum Chef der Neuen Heimat alle mildernden Umstände berücksichtigt, reicht es für ÖVP und SPÖ maximal fürs Fegefeuer. Der Eindruck vom politischen Postenschacher lässt sich trotzdem nur schwer korrigieren.

Hatten die 14 MitbewerberInnen von Ex-Landesrat Hannes Tratter bei der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Neue Heimat überhaupt eine Chance? Nein! Dafür kann der ÖVP-Politiker primär nichts, schließlich verfügt Tratter über eine breite Berufserfahrung und nach elf Jahren in der Landesregierung über ein gutes Netzwerk im Land. Wohnbau(förderung), Raumordnung und Gemeinden – bessere Voraussetzungen für die Leitung der Neuen Heimat konnte kein anderer Kandidat aufweisen.

Wurde die Funktion des technischen Geschäftsführers auf Tratter zugeschnitten? Ja! Trotzdem muss das differenziert beurteilt werden. Dass die Neue Heimat gute Kontakte zu BürgermeisterInnen benötigt, ist für den sozialen Wohnbau und leistbares Wohnen in Tirol schlichtweg notwendig. Nur Grundstücke zu sozial verträglichen Preisen ermöglichen geförderte Wohnungen. Gewiss hat Tratter den politischen Draht zu den Gemeinden, am Altar des Auswahlverfahrens wurde diese Eigenschaft demonstrativ wie eine Monstranz hochgehalten. Seinen Mitbewerbern brannte der Weihrauch hingegen in den Augen.

Haben sich die Besten aus der Immobilienbranche beworben? Wahrscheinlich nicht! Sicherlich dachten sich einige potenzielle Kandidaten, es ist – auch wegen der Ausschreibungskriterien – ohnehin alles schon zwischen ÖVP und SPÖ ausgemauschelt. Warum sollten sie sich dann die leeren Bewerbungskilometer überhaupt antun.

Drängt sich der Eindruck einer schwarz-roten Packelei auf? Zweifellos! SPÖ-Wohnbaureferent und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) lobte Tratter bereits im Vorfeld über den grünen Klee. Nicht nur, weil er mit dem designierten Neue-Heimat-Chef seit Jahren sehr gut kann. Dornauer beweist damit in einer für die ÖVP schwierigen Situation pragmatische Pakttreue.

Und die politische Kultur im Land? Die Optik ist eine schiefe, weil Postenschacher und Versorgungspolitik trotz Tratters inhaltlicher Fähigkeiten wie ein Damoklesschwert über dem Vertrauen in die Politik hängen. Dazu trägt Tratters wochenlanger Urlaub nach seiner Rückkehr in die Landesverwaltung ebenfalls bei. Ohne Gespür und Not. Das System vom Gleicheren unter Gleichen verschärft die Glaubwürdigkeitskrise, die sich plakativ an Postenbesetzungen festmachen lässt. Schon die Ernennung des Präsidenten des Landesverwaltungsgerichts löste breiten Unmut aus.

Gäbe es eine verordnete Auszeit („Cooling-off-Phase“), dass ehemalige Politiker eine Zeit lang nicht in öffentlichen Unternehmen andocken dürfen, würden sich Politiker viele Debatten ersparen. Jetzt zählen sie zu Recht wieder zur Kategorie „die da oben“.





