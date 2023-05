Europatag am 9. Mai: Bürgermeister Ludwig mit symbolischer Baumpflanzung

Wien (OTS/RK) - Am 9. Mai wird jährlich der Europatag für Frieden und Einheit in Europa gefeiert. Zu diesem Anlass hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute, Dienstag, gemeinsam mit Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Wien, im Rathauspark den „Baum der Kompetenzen“ gepflanzt. Das Europäische Jahr der Kompetenzen 2023 will Unternehmen, besonders dem Mittelstand, aus dem EU-weiten Fachkräftemangel heraushelfen. Im Anschluss daran eröffnete Ludwig die Feierlichkeiten zu „Wien in Europa – urbane Perspektiven“ im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Das künstlerische Rahmenprogramm wurde von Vertreter*innen der Musikschulen Wien gestaltet.



Der heutige Europatag biete die „perfekte Gelegenheit“, so Bürgermeister Ludwig, „trotz vieler geopolitischer Herausforderungen das Positive unseres gemeinsamen Europas zu beleuchten“. Der Wiener Bürgermeister würdigte in seiner Rede auch die vielen kleinen und größeren Errungenschaften der europäischen Integration. Wien sei eine Stadt, die stolz auf ihre europäische Identität ist, sagte Ludwig weiter. „Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 hat Wien eine besonders aktive Europapolitik verfolgt.“ Bürgermeister Ludwig sieht die Rolle Wiens als eine wichtige an. Die Liste an Beiträgen der Stadt, so Ludwig, könne sich sehen lassen. Es sei richtig gewesen, sich „von Beginn an für europäische Fragen zu interessieren, zu begeistern und zu engagieren“.

Bürgermeister Ludwig bezeichnete Wien als Stadt, die sich „aktiv für die Grundwerte wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und kulturelle Vielfalt“ einsetze. Er sehe es auch weiterhin als seine Pflicht, diese Werte zu schützen. Das gelte laut Ludwig nicht nur „innerhalb unserer Stadt, sondern auch in Österreich und auf gesamteuropäischer Ebene“. Die vielfältigen Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es „ohne Miteinander, ohne Verständnis und ohne gegenseitige Unterstützung“ nicht gehe, fasste Bürgermeister Ludwig zusammen. Dabei hob er auch die Europaabteilung der Stadt Wien hervor, die im heurigen Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Bürgermeister Ludwig dankte allen Mitarbeiter*innen und Kooperationspartner*innen für die herausragende Arbeit. „Es ist diese von Ihnen tagtäglich gelebte europäische Geisteshaltung, die wir uns alle am heutigen Europatag in Erinnerung rufen wollen.“ (Schluss) kri

