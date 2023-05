Ausgezeichnet: Brandenstein Communications und Sanofi Österreich sind neue Träger des Österreichischen PR-Gütezeichens

Wien (OTS) - Brandenstein Communications, eine Wiener PR-Agentur, und Sanofi Österreich, ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, zählen nach erfolgreicher Zertifizierung ab sofort zu den Träger*innen des PR-Gütezeichens. Mit dem Österreichischen PR-Gütezeichen wurde von der Vereinigung Österreichisches PR-Gütezeichen und dem Public Relations Verband Austria (PRVA) eine strenge Qualitätszertifizierung für die Kommunikationsbranche entwickelt. Neben PR-Agenturen können sich auch PR-Abteilungen von Unternehmen, Vereinen und Institutionen zertifizieren lassen.

Um qualitativ hochwertige PR-Arbeit nachvollziehbar zu machen, wurde bereits im Jahr 2004 der international etablierte Qualitätsstandard Consultancy Management Standard (CMS) in Österreich eingeführt. Das Österreichische PR-Gütezeichen ist – als Weiterentwicklung des CMS – seit 2014 die Qualitätszertifizierung für die heimische Kommunikationslandschaft.

Grundlagen für die Verleihung des Gütezeichens sind – neben der Einhaltung strenger Ehrenkodizes – besonders hohe Qualitätsstandards und klar definierte Prozesse in der praktischen Umsetzung von Kommunikations- und Informationsaufgaben. Neben PR-Agenturen und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen sind auch Vereine und öffentliche Einrichtungen zur Zertifizierung durch unabhängige Auditor:innen zugelassen.

"Kommunikation ist eine Frage der Haltung"

Sowohl die Wiener PR-Agentur Brandenstein Communications als auch die Communications-Abteilung der Sanofi-Aventis GmbH in Österreich wurden nach einem erfolgreich bestandenen Audit qualitätszertifiziert und mit dem PR-Gütezeichen ausgezeichnet. „Kommunikation ist eine Frage der Haltung. In der Öffentlichkeitsarbeit verantwortungsvoll zu agieren, sollte für alle in der Kommunikation Tätigen bedeuten, sich an klaren Qualitätsstandards und ethischen Richtlinien zu orientieren. Umso mehr freut es mich, gleich zwei neue Träger:innen des Gütezeichens willkommen zu heißen“, sagt Christian Krpoun, Geschäftsführer des Österreichischen PR-Gütezeichens.

Christina Brandenstein, Geschäftsführerin Brandenstein Communications, freut sich über das bestandene Audit und sagt: „Die Auszeichnung mit dem Österreichischen PR-Gütezeichen ist nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden eine wichtige Orientierungshilfe, wenn es um Qualität und Ethik in der Kommunikation geht, sondern trägt auch zu einer Qualitätssicherung unserer Arbeit bei. Unser gesamtes Team kann sich mit den Werten und Zielen des Gütezeichens identifizieren.“

Für Juliane Pamme, Country Head of Communication bei Sanofi, ist die erfolgreiche Zertifizierung ein Zeichen für eine klare Haltung in der Kommunikationsarbeit: „Höchste Qualitätsstandards und klare ethische Ansprüche sind ein MUSS und die Basis für unsere professionelle und qualitativ hochwertige Kommunikation. Die Auszeichnung mit dem PR-Gütezeichen ist der beste Beweis, dass wir täglich daran arbeiten."

Der Weg zum Österreichischen PR-Gütezeichen

Kommunikationsmanager:innen und PR-Professionals in ganz Österreich – ob auf Unternehmens- oder Agenturseite – sind eingeladen, sich für nähere Informationen rund um die Zertifizierung an das Österreichische PR-Gütezeichen zu wenden. „Die Vorteile und Effekte liegen auf der Hand: die Sicherung der Reputation durch eine klare, nach innen und außen getragene ethische Haltung, die Verbesserung der Performance und Wirtschaftlichkeit der Organisation und die Orientierung an höchsten internationalen Qualitätsstandards“, fasst Krpoun zusammen. Das Audit dauert – je nach Größe der Kommunikationsabteilung oder Agentur – ein bis zwei Tage und muss alle zwei Jahre bestätigt werden. Eine optionale zusätzliche Personenzertifizierung – die Ausbildung zur/zum „Zertifizierten PR-Qualitätsmanager:in“ – unterstützt dabei, das eigene Unternehmen durch den Prozess der Zertifizierung zu führen.



Über das Österreichische PR-Gütezeichen

Um qualitativ hochwertige PR-Arbeit nachvollziehbar zu machen, wurde bereits im Jahr 2004 der international etablierte Qualitätsstandard Consultancy Management Standard (CMS) in Österreich eingeführt. Das Österreichische PR-Gütezeichen ist – als Weiterentwicklung des CMS – seit 2014 die Qualitätszertifizierung für die heimische Kommunikationslandschaft. Es richtet sich an Geschäftsführer:innen, Qualitätsmanager:innen, PR- und Marketingleiter:innen und Procurement Abteilungen ebenso wie an Agenturinhaber:innen und PR-Einzelberater:innen. Derzeit sind folgende 14 Agenturen und Unternehmen Träger des Österreichischen PR-Gütezeichen: accelent communications, Austrian Airlines, Bayer GmbH, Brandenstein Communications, communication matters, currycom, ikp, Ketchum Austria, Marktgemeinde Guntramsdorf, Meinungsbild PR & Coaching, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband, Österreichisches Rotes Kreuz, Sanofi Aventis GmbH und The Skills Group, Team Farner.

Österreichisches PR-Gütezeichen Mehr Infos zu Anmeldung und Ablauf

Rückfragen & Kontakt:

Amanda Narzt, Consultant, amanda.narzt @ currycom.com, 0676 84905024

Angelika Paul, Head Consultant, angelika.paul @ currycom.com, 0676 84905017