Alarmstufe 133 - Superhelden nahmen Landeanflug auf die Klinik Favoriten

Planmäßige Landung: 09.05.2023, 10:00 Uhr, Flugziel: Klinik Favoriten in Wien 10, Kundratstraße 3 , Zielobjekt: Mutter-Kind und OP-Zentrum

Wien (OTS) - Vertrauliche Quellen berichteten schon vor einigen Tagen der Wiener Polizei, dass es demnächst wieder zu einer Überraschungsaktion aus der Luft kommen wird. Und sie sollten recht behalten: Am 09.05.2023, um 10:00 Uhr, war es dann zum mittlerweile 5.Mal so weit. Der Polizeihubschrauber nahm mit Batman und Iron Man an Board Landeanflug auf die Klinik Floridsdorf. Das erklärte Ziel:

erkrankte Kinder im dortigen Mutter-Kind Zentrum überraschen.

Während ein Quartett der Polizeimusik Wien mit Melodien bekannter Action-Filme am Boden für Spannung sorgte, seilten sich die bereits gelandeten Superhelden Wonder Woman, Thor, Spiderman, Captain America und Batman aus schwindelerregender Höhe vom Dach des Zentrums zu den Fenstern der tapferen Patientinnen und Patienten ab. Auch wenn eine Glasscheibe die großen von den kleinen Helden trennte, waren sie sich in diesem Moment ganz nah. Nach einigen akrobatischen Kunststücken an der Fassade, flogen die Superhelden über den Köpfen der Kinder, die für diesen unvergesslichen Moment ihr Krankenbett verlassen durften, hinweg und landeten schließlich wieder sicher auf dem Boden.

Eine derartige Aktion blieb weder vom Herrn Landespolizeivizepräsidenten, General Dr. Michael Lepuschitz, noch vom Herrn Bundesminister für Inneres, Mag. Gerhard Karner, unbemerkt und so waren sie mittendrinnen, anstatt nur dabei. Als plötzlich ein Streifenwagen mit Blaulicht vorfuhr, konnte der Herr Innenminister persönlich Entwarnung geben: „Das Wohl von Kindern hat nicht nur für das Klinikpersonal, sondern auch für die Polizei höchste Priorität. Als Innenminister macht es mich stolz, dass Polizistinnen und Polizisten ihre Uniformen gegen Superhelden-Kostüme tauschen, um den wahren Heldinnen und Helden mit der Abseilaktion ihren Krankenhausaufenthalt etwas zu erleichtern,“ so Mag. Gerhard Karner.

Gemeinsam mit den Superhelden wurden die im Funkwagen angelieferten Polizei-Geschenke vor Ort verteilt und das ein oder andere Erinnerungsfoto gemacht.

Mag.a Barbara Schubert, Verwaltungsdirektorin der Klinik Favoriten, zu dem besonderen Besuch: „In den Jahren der Pandemie haben wir gesehen, dass gerade die Kinder unter dem sozialen Abstand und den Einschränkungen sehr gelitten haben. Umso mehr freut es uns, dass es nun wieder die Möglichkeit für besondere Aktionen und schöne Erinnerungen gibt. Die Superheldinnen und -helden der Polizei zaubern Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht und sind eine willkommene Abwechslung im Klinikalltag.“

Bevor sich Wonder Woman wieder in eine Polizistin des Landeskriminalamtes Wien und die anderen Superhelden in WEGA-Beamte verwandelten, ließen sie es sich nicht nehmen und besuchten noch persönlich die Kinder, die ihre Zimmer nicht verlassen durften.

Zurück blieben am Ende dieses actionreichen Vormittags nicht nur ganz viel Superheldenkräfte, sondern vor allem Kinder mit großen Augen und einem strahlenden Lächeln.

