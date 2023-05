FPÖ – Hafenecker: „Möge Olga Voglauer ihren Kurs des Scheiterns am Landtagseinzug im Generalsekretariat fortsetzen!“

Neue Generalsekretärin lässt Hoffnung vieler Bürger auf ein Parlament ohne Grüne nach nächster Nationalratswahl wachsen

Wien (OTS) - „Man kann den Grünen zur Bestellung von Olga Voglauer zur Generalsekretärin nur gratulieren. Als Spitzenkandidatin bei der Kärntner Landtagswahl hat sie es heuer geschafft, den Wiedereinzug der Grünen in den Kärntner Landtag nach ihrem Rauswurf vor fünf Jahren ,erfolgreich´ zu verhindern. Es bleibt für Österreich daher zu hoffen, dass sie diesen Kurs im grünen Generalsekretariat mit Blick auf die kommende Nationalratswahl fortsetzt, denn diese Richtung stimmt!“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die jüngste Personalentscheidung von Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler.

Denn die Bürger würden massiv unter der ideologiegetriebenen Politik der „Ökomarxisten“, die von der ÖVP in die Bundesregierung gehievt wurden, leiden: „Das einzige Programm der Grünen ist ihre Verbots- und Bevormundungspolitik, mit der sie der Bevölkerungsmehrheit ihren Willen aufzwingen und vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Es ist das Vorantreiben des autofahrer- und wirtschaftsfeindlichen ,Klimakommunismus´, der den hart erarbeiteten Wohlstand im Land bedroht und mit einer Umweltpolitik mit Hausverstand gar nichts zu tun hat. Die Grünen stehen auch für das unbedingte und unbeschränkte ,Welcome-Service´ für illegale Einwanderer – siehe Klimabonus für Asylanten. Sie stehen für einen EU-Zentralstaat statt souveräner Mitgliedsstaaten und vieles mehr. Die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung interessieren die Grünen überhaupt nicht, sondern nur ihre von Weltuntergangsfantasien getriebene Ideologie. Und bedauerlicherweise deckt die Kanzlerpartei ÖVP aus Angst vor Neuwahlen all diese Aktionen!“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at